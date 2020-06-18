Венедиктова назвала количество открытых производств против Порошенко

Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

ГБР открыло 20 производств против Петра Порошенко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Государственное бюро расследований открыло 20 производств против пятого президента Украины Петра Порошенко. Среди них - дело о получении Томоса.

Об этом Венедиктова заявила во время брифинга.

По ее словам, на прошлой неделе против Порошенко ГБР закрыло три производства, а именно: о назначении премьер-министра во время отсутствия коалиции, вмешательство в деятельность Окружного админсуда Киева и назначение членов Высшего совета правосудия.

Кроме того, генпрокурор отметила, что в ноябре прошлого года в Единый реестр досудебных расследований внесли производства о разжигании межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины. При этом, она не помнит какой именно суд вынес это постановление.

Она добавила, что сейчас по этому делу проводятся следственные действия.

Венедиктова также отметила, что в Украине никто не будет открывать дело для того, чтобы осуществлять политическое давление.

Отметим, что Соединенные Штаты, Канада и Германия просят власти не использовать правосудие для политического преследования оппонентов.

Напомним, сегодня Печерский райсуд должен был избирать меру пресечения Петру Порошенко. Однако судебное заседание против Порошенко перенесли на 1 июля.

10 июня Порошенко объявили о подозрении в ГБР.

В декабре ГБР начало расследование о возможной госизмену Порошенко во время подписания минских соглашений.

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Автор: РБК-Украина