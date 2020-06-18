Венедиктова назвала количество открытых производств против Порошенко

ГБР открыло 20 производств против Петра Порошенко
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Государственное бюро расследований открыло 20 производств против пятого президента Украины Петра Порошенко. Среди них - дело о получении Томоса.
Об этом Венедиктова заявила во время брифинга.
По ее словам, на прошлой неделе против Порошенко ГБР закрыло три производства, а именно: о назначении премьер-министра во время отсутствия коалиции, вмешательство в деятельность Окружного админсуда Киева и назначение членов Высшего совета правосудия.
Кроме того, генпрокурор отметила, что в ноябре прошлого года в Единый реестр досудебных расследований внесли производства о разжигании межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины. При этом, она не помнит какой именно суд вынес это постановление.
Она добавила, что сейчас по этому делу проводятся следственные действия.
Венедиктова также отметила, что в Украине никто не будет открывать дело для того, чтобы осуществлять политическое давление.
Отметим, что Соединенные Штаты, Канада и Германия просят власти не использовать правосудие для политического преследования оппонентов.
Напомним, сегодня Печерский райсуд должен был избирать меру пресечения Петру Порошенко. Однако судебное заседание против Порошенко перенесли на 1 июля.
10 июня Порошенко объявили о подозрении в ГБР.
В декабре ГБР начало расследование о возможной госизмену Порошенко во время подписания минских соглашений.
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Автор: РБК-Украина