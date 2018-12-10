Суд по делу Мартыненко отказался признавать доказательства из Швейцарии недопустимыми

Фото: Николай Мартыненко (nfront.org.ua)

Адвокат Мартыненко заявлял, что указанные доказательства ненадлежащим образом идентифицированы

Шевченковский районный суд города Киева отказал стороне защиты экс-нардепа Николая Мартыненко, которого обвиняют в хищении средств "Энергоатома" и ВостГОКА, в признании недопустимыми доказательств по делу полученных от швейцарских правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

Как отмечается, по результатам рассмотрения ходатайства адвоката Мартыненко, суд отказался признавать недопустимыми доказательства полученные детективами Национального антикоррупционного бюро Украины на флеш-накопителе от швейцарских правоохранителей.

Адвокат Мартыненко Петр Бойко заявлял, что указанные доказательства ненадлежащим образом идентифицированы, а их достоверность не подтверждена.

"В ходатайстве отказать. Суд не усматривает на данной стадии судебного рассмотрения оснований для признания вышеуказанных доказательств очевидно недопустимыми", - заявила председательствующая судья Лидия Щебуняева.

Напомним, ранее сообщалось, что суд также отказал стороне защиты Мартыненко в отводе прокурора.

Как писало РБК-Украина, детективы НАБУ получили временный доступ к документам, которые содержат образцы подписи Мартыненко и его "правой руки" Павла Скаленко.