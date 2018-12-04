Суд по делу Мартыненко отказал в отводе прокурора САП

Фото: Николай Мартыненко (nfront.org.ua)

Суд по делу Мартыненко продолжится 10 декабря

Шевченковский районный суд Киева, который рассматривает причастность бывшего нардепа Николая Мартыненко к коррупции на "Энергоатоме" и ВостГОКе, на заседании 3 декабря отказал в отводе прокурора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Сообщается, что суд отказал защите в отводе одного из прокуроров САП из-за его предвзятого отношения. Также суд постановил истребовать документы у стороны обвинения и продолжил исследовать доказательства, полученные по запросу о помощи к правоохранителям Швейцарии.

Также сообщается, что суд объявил перерыв в деле Мартыненко до 10 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о заочном аресте менеджеров Мартыненко Вольфганга Ейбергера и Марии Ляпинш.

Отметим, помимо схемы на ВостГОКе, НАБУ расследует еще два уголовных производства в отношении Мартыненко в деле завладения средствами НАЭК "Энергоатом" в разные периоды времени.