ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Суд по делу Мартыненко отказал в отводе прокурора САП

Новости » Политика    04.12.2018 - 11:47
Суд по делу Мартыненко отказал в отводе прокурора САП
Фото: Николай Мартыненко (nfront.org.ua)

Суд по делу Мартыненко продолжится 10 декабря

Шевченковский районный суд Киева, который рассматривает причастность бывшего нардепа Николая Мартыненко к коррупции на "Энергоатоме" и ВостГОКе, на заседании 3 декабря отказал в отводе прокурора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Сообщается, что суд отказал защите в отводе одного из прокуроров САП из-за его предвзятого отношения. Также суд постановил истребовать документы у стороны обвинения и продолжил исследовать доказательства, полученные по запросу о помощи к правоохранителям Швейцарии.

Также сообщается, что суд объявил перерыв в деле Мартыненко до 10 декабря.

Суд по делу Мартыненко отказал в отводе прокурора САП

Напомним, ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о заочном аресте менеджеров Мартыненко Вольфганга Ейбергера и Марии Ляпинш.

Отметим, помимо схемы на ВостГОКе, НАБУ расследует еще два уголовных производства в отношении Мартыненко в деле завладения средствами НАЭК "Энергоатом" в разные периоды времени.

 

Дело Мартыненко: НАБУ завершило расследование в отношении еще двух подозреваемых
Новости Украины Николай МартыненкоЭнергоатомкоррупцияВостГОК
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь