Дело экс-нардепа Мартыненко готово к рассмотрению

Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции

Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции вернуть на доработку прокурорам дело бывшего народного депутата Верховной рады Николая Мартыненко. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда.

Сообщается, что 1 августа 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты, поданные на решение Шевченковского районного суда города Киева от 21 июня 2018 года, которым возвращено прокурору обвинительный акт в уголовном производстве.

Отметим, что кроме Мартыненко обвинительный акт касается еще пяти фигурантов. Это руководитель ОАО ОГХК Руслан Журило, гендиректор ГП "Восточный ГОК" Александр Сорокин, первый заместитель главы "Нафтогаза" Сергей Перелома, заместитель гендиректора госконцерна "Ядерное топливо" Владимир Богданец и руководитель дочернего предприятия "Атомкомплект" в составе "Энергоатома" Валерий Васильков.

Решение Шевченковского районного суда города Киева от 21 июня 2018 года, в части возврата прокурору обвинительного акта в указанном уголовном производстве - отменено и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Напомним, ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют еще два уголовных производства в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко в деле завладения средствами НАЭК "Энергоатом" в разные периоды времени.