ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Суд по справі Мартиненка відмовився визнавати докази зі Швейцарії недопустимими

Новини » Надзвичайні події    10.12.2018 - 12:05
Суд по справі Мартиненка відмовився визнавати докази зі Швейцарії недопустимими
Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

Адвокат Мартиненка заявляв, що вказані докази неналежно ідентифіковані

Шевченківський районний суд міста Києва відмовив стороні захисту колишнього нардепа Миколи Мартиненка, якого обвинувачують у розкраданні коштів "Енергоатому" і СхідГЗК, в визнанні недопустимими доказів по справі отриманих від швейцарських правоохоронців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

Як зазначається, за результатами розгляду клопотання адвоката Мартиненка, суд відмовився визнавати недопустимими докази отриманих детективами Національного антикорупційного бюро України на флеш-накопичувачі від швейцарських правоохоронців.

Адвокат Мартиненка Петро Бойко заявляв, що вказані докази неналежно ідентифіковані, а їхня достовірність не підтверджена.

"У клопотанні відмовити. Суд не вбачає на даній стадії судового розгляду підстав для визнання вищевказаних доказів очевидно недопустимими", - заявила головуюча суддя Лідія Щебуняева.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд також відмовив стороні захисту Мартиненка у відведенні прокурора.

Як писало РБК-Україна, детективи НАБУ отримали тимчасовий доступ до документів, які містять зразки підпису Мартиненка і його "правої руки" Павла Скаленка.

Мартиненко заявив, що співпрацює з правоохоронцями Чехії Справа Мартиненка: адвокат назвав докази НАБУ "процесуальним сміттям"
Новини України Микола МартиненкоВостГОК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся