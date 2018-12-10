Суд по справі Мартиненка відмовився визнавати докази зі Швейцарії недопустимими

Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

Адвокат Мартиненка заявляв, що вказані докази неналежно ідентифіковані

Шевченківський районний суд міста Києва відмовив стороні захисту колишнього нардепа Миколи Мартиненка, якого обвинувачують у розкраданні коштів "Енергоатому" і СхідГЗК, в визнанні недопустимими доказів по справі отриманих від швейцарських правоохоронців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

Як зазначається, за результатами розгляду клопотання адвоката Мартиненка, суд відмовився визнавати недопустимими докази отриманих детективами Національного антикорупційного бюро України на флеш-накопичувачі від швейцарських правоохоронців.

Адвокат Мартиненка Петро Бойко заявляв, що вказані докази неналежно ідентифіковані, а їхня достовірність не підтверджена.

"У клопотанні відмовити. Суд не вбачає на даній стадії судового розгляду підстав для визнання вищевказаних доказів очевидно недопустимими", - заявила головуюча суддя Лідія Щебуняева.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд також відмовив стороні захисту Мартиненка у відведенні прокурора.

Як писало РБК-Україна, детективи НАБУ отримали тимчасовий доступ до документів, які містять зразки підпису Мартиненка і його "правої руки" Павла Скаленка.