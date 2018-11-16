НАБУ запросило образцы подписи Мартыненко и его "правой руки" Скаленко

Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)

Детективы НАБУ получили временный доступ к документам, содержащих образцы подписи

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) получили временный доступ к документам, которые содержат образцы подписи бывшего народного депутата Николая Мартыненко и его "правой руки" Павла Скаленко. Соответствующее решение решения вынес следственный судья Соломенского районного суда города Киева Вадим Сенин по результатам рассмотрения ходатайств детектива, передает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

Сообщается, что в ходе досудебного расследования возникла необходимость в проведении судебных почерковедческих экспертиз. Экспертиза требовалась для того чтобы подтвердить или опровергнуть факт подписания Скаленко документов по хозяйственной деятельности между компаниями Skoda JS и Bradcrest Investments S.A.При этом сам Скаленко отказался предоставить для сравнения экспериментальные образцы подписи.

Установлено, что Скаленко предоставил доверенности неизвестному лицу, которые были заверены частным нотариусом. В этих документах содержится свободный образец его подписи. В НАБУ просили предоставить доступ к этим документам, судья удовлетворил ходатайство.

Кроме того, в Нацбюро хотят провести судебную почерковедческую экспертизу с целью подтвердить или опровергнуть факт подписания Мартыненко документов о деятельности компании Bradcrest Investments S.A. В НАБУ узнали, что Мартыненко предоставил доверенность неизвестному лицу, а такое действие было заверено частным нотариусом. В связи с этим детективы просили предоставить доступ к документам этого нотариуса. Суд ходатайство удовлетворил.

Напомним, Соломенский райсуд Киева применил к подозреваемому по делу НАБУ о завладении средствами НАЭК "Энергоатом" Павлу Скаленко избранную раннее меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО.

Как известно, в начале августа Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции вернуть на доработку прокурорам дело Мартыненко. Кроме Мартыненко обвинительный акт касается еще пяти фигурантов. Это руководитель ОАО ОГХК Руслан Журило, гендиректор ГП "Восточный ГОК" Александр Сорокин, первый заместитель главы "Нафтогаза" Сергей Перелома, заместитель гендиректора госконцерна "Ядерное топливо" Владимир Богданец и руководитель дочернего предприятия "Атомкомплект" в составе "Энергоатома" Валерий Васильков.