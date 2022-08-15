Суд по делу о катастрофе MH17: стала известна дата вынесения приговора

Прокуроры утверждают, что один украинский и три российских обвиняемых, которые все находятся на свободе, помогали поставлять ракетную систему, которую поддерживаемые Россией оккупанты использовали для ракетного обстрела самолета 17 июля 2014 года.

Напомним, катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года в разгар боев на Донбассе. Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур авиалайнер был сбит. Никто из находившихся на его борту 298 человек не выжил. По версии следствия, самолет сбили пророссийские боевики.

Отметим, по факту катастрофы MH17 Malaysia Airlines Австралия и Нидерланды начали совместный судебный процесс против России. В марте к иску присоединилась и Малайзия.

В конце марта 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что если бы мировое сообщество привлекло бы РФ к ответственности за катастрофу МН17, то вторжение в Украину можно было бы предотвратить.

Ранее прокуратура Нидерландов выложила в открытый доступ материалы по делу о катастрофе MH17.