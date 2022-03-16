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Дело МН17: Малайзия присоединится к иску против России

Новина українською →
Среда 16 марта 2022 15:14
Дело МН17: Малайзия присоединится к иску против России Фото: Дело МН17: Малайзия присоединится к иску против России (nos.nl photo ANP)
Автор: Сергей Пышкин

Малайзия присоединилась к иску против Российской Федерации вместе с Австралией и Нидерландами по делу о крушении авиарейса МН17.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра транспорта Малайзии Ви Ка Сионга.

"Правительство Малайзии подтверждает свою приверженность к открытости судебного процесса в соответствии с международным законодательством против сторон, ответственных за ужасную трагедию 17 июля 2014 года", - пишет министр.

По словам Ка Сионга, во время авиакатастрофы малазийского рейса на борту находились 43 гражданина страны.

Также министр отметил, что страна отдана тому, чтобы судебный процесс был открытым и прозрачным.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Австралия и Нидерланды также начали совместный судебный процесс против России за сбивание рейса MH17 Malaysia Airlines восемь лет назад.

Война России против Украины продолжается двадцать один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Российская Федерация Украина МН17
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