Дело МН17: Малайзия присоединится к иску против России

Малайзия присоединилась к иску против Российской Федерации вместе с Австралией и Нидерландами по делу о крушении авиарейса МН17.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра транспорта Малайзии Ви Ка Сионга.

"Правительство Малайзии подтверждает свою приверженность к открытости судебного процесса в соответствии с международным законодательством против сторон, ответственных за ужасную трагедию 17 июля 2014 года", - пишет министр.

По словам Ка Сионга, во время авиакатастрофы малазийского рейса на борту находились 43 гражданина страны.

Также министр отметил, что страна отдана тому, чтобы судебный процесс был открытым и прозрачным.