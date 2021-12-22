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Дело МН17: стало известно, когда продолжится судебный процесс

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Гаага, Среда 22 декабря 2021 13:46
Дело МН17: стало известно, когда продолжится судебный процесс Фото: суд по делу MH17 (nos nl)
Автор: Анастасия Рокитна

Нидерландская прокуратура запросила для всех обвиняемых в деле о катастрофе MH17 пожизненное тюремное заключение. Стало известно, когда адвокаты обвиняемого Олега Пулатова ответят на обвинения против своего подзащитного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки De Telegraaf Саскии Беллеман.

По данным журналистки, которая присутствует на суде, 7 марта 2022 года адвокаты Пулатова ответят на обвинения.

Суд в Гааге по делу о сбитом пассажирском самолете "Боинг" рейса MH17 выделил три недели для их иска.

Отметим, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в ноябре этого года прокуроры в Гааге скажут свою заключительную речь по делу о сбитом в 2014 году пассажирского Boeing-777 "Малайзийских авиалиний". Приговор по делу MH17 ожидается в конце 2022 года, сказала она.

Напомним, на суде прокуроры заявили, что так называемая "ДНР" устроила террор в 2014 году на Донбассе, а боевики не имели права применить "Бук".

Катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года в разгар боев на Донбассе. По версии следствия, пророссийские боевики сбили самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту были 298 человек.

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