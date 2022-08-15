Суд у справі про катастрофу MH17: стала відома дата винесення вироку

Прокурори стверджують, що один український і три російських обвинувачених, які всі перебувають на волі, допомагали постачати ракетну систему, яку підтримувані Росією окупанти використовували для ракетного обстрілу літака 17 липня 2014 року.

Нагадаємо, катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року у розпал боїв на Донбасі. Авіалайнер, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий. Ніхто з 298 осіб, що знаходилися на його борту, не вижив. За версією слідства, літак збили проросійські бойовики.

Зазначимо, за фактом катастрофи MH17 Malaysia Airlines Австралія і Нідерланди почали спільний судовий процес проти Росії. У березні до позову приєдналася і Малайзія.

Наприкінці березня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що якби світова спільнота притягнула б РФ до відповідальності за катастрофу МН17, то вторгнення в Україну можна було б запобігти.

Раніше прокуратура Нідерландів виклала у відкритий доступ матеріали у справі про катастрофу MH17.