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Австралия и Нидерланды совместно подали в суд против России за сбитие MH17

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Понедельник 14 марта 2022 10:32
Австралия и Нидерланды совместно подали в суд против России за сбитие MH17 Фото: Австралия и Нидерланды совместно подали в суд против России за сбивание MH17 (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Австралия и Нидерланды заявили, что начали совместный судебный процесс против России в Международной организации гражданской авиации из-за сбития рейса MH17 Malaysia Airlines восемь лет назад. Они будут требовать от РФ компенсаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Австралия и Нидерланды требуют компенсации и извинений от Российской Федерации за катастрофу MH17, в результате которой погибли 298 человек, в том числе 38 австралийцев, когда был сбит над Украиной в 2014 году", - говорится в сообщении.

Как отмечает Reuters, РФ отвечает за сбивание самолета, а действия в авиационной совете ООН стали шагом вперед в борьбе за справедливость для 298 жертв, в том числе 38 австралийцев,

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра заявила, что гибель 298 мирных жителей, в том числе 196 голландцев, не может и не должно оставаться безнаказанным.

"Текущие события в Украине подчеркивают жизненно важное значение этого", - отметила она.

Указано, что общий иск, согласно статье 84 Конвенции о международной гражданской авиации, отличается от судебного процесса в Нидерландах по делу об убийстве четырех подозреваемых в связи с их индивидуальной уголовной ответственностью.

Австралия заявила, что требует от России полного возмещения ущерба и приостановления права голоса России в авиационном Совете.

"Неспровоцированное и неоправданное вторжение России в Украину и эскалация ее агрессии подчеркивает необходимость продолжать наши постоянные усилия по привлечению России к ответственности за ее вопиющие нарушения международного права и Устава ООН, включая угрозы суверенитета и воздушного пространства Украины", - резюмировал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Напомним катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года в разгар боев на Донбассе. По версии следствия, пророссийские боевики сбили самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту были 298 человек.

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