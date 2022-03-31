Безнаказанное зло сбитого MH17 привело к вторжению в Украину, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы мир наказал Россию за катастрофу МН17, которая произошла в 2014 году, то вторжение в Украину можно было бы предотвратить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского к Палате представителей Австралии.

"Я думаю каждый из нас помнит трагедию МН17 сбитого российскими оккупантами. Тогда погибли 298 человек. Удалось ли привлечь к ответственности, кто повлек за собой эту трагедию? Нет, они скрываются на территории России и наверняка получили гарантии безопасности от РФ? Выплатила ли Россия компенсации родственникам погибших? Нет, она до сих пор отрицает свою причастность", - заявил президент.

Он также подчеркнул, что необходимо исправлять ошибки прошлого.

"Сколько новых трагедий создаст РФ? Безнаказанное зло возвращается окрыленное. Если бы мир наказал РФ за то, что она сделала в 2014, не было бы ни одного из ужасов в Украине в 2022 году. Нужно исправлять такие страшные ошибки сейчас", - заявил Зеленский.

Президент призвал австралийских лидеров сделать все возможное, чтобы Россия была наказана.