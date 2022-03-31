ru ua
Чт, 31 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Безнаказанное зло сбитого MH17 привело к вторжению в Украину, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Четверг 31 марта 2022 10:28
Безнаказанное зло сбитого MH17 привело к вторжению в Украину, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы мир наказал Россию за катастрофу МН17, которая произошла в 2014 году, то вторжение в Украину можно было бы предотвратить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского к Палате представителей Австралии.

"Я думаю каждый из нас помнит трагедию МН17 сбитого российскими оккупантами. Тогда погибли 298 человек. Удалось ли привлечь к ответственности, кто повлек за собой эту трагедию? Нет, они скрываются на территории России и наверняка получили гарантии безопасности от РФ? Выплатила ли Россия компенсации родственникам погибших? Нет, она до сих пор отрицает свою причастность", - заявил президент.

Он также подчеркнул, что необходимо исправлять ошибки прошлого.

"Сколько новых трагедий создаст РФ? Безнаказанное зло возвращается окрыленное. Если бы мир наказал РФ за то, что она сделала в 2014, не было бы ни одного из ужасов в Украине в 2022 году. Нужно исправлять такие страшные ошибки сейчас", - заявил Зеленский.

Президент призвал австралийских лидеров сделать все возможное, чтобы Россия была наказана.

Война России против Украины идет 36-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский МН17 Война России против Украины
NEWS
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Виктор Ляшко: Медикаменты в Украине есть, проблемы с поставками решены
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Ляшко: Медикаменты в Украине есть, проблемы с поставками решены