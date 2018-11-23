Суд по делу капитана судна "Норд" перенесли на 7 декабря

Фото: Владимир Горбенко (investigator.org.ua)

Обвиняемый и его адвокат не явились на заседание

Оболонский районный суд Киева сегодня, 23 ноября, перенес заседание по делу капитана черноморского сейнера "Норд" Владимира Горбенко в связи с неявкой обвиняемого и его адвоката. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщается, заседание перенесли на 7 декабря, 11:00, в связи с тем, что обвиняемый и его адвокат не явились на судебное заседание.

Отметим, 12 ноября заседание по делу Горбенко не состоялось из-за отпуска судьи.

Напомним, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом России.

6 апреля суд взял под стражу капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, а 11 апреля ему было сообщено о подозрении за незаконный рыбный промысел.

30 октября в пресс-службе российского омбудсмена Татьяны Москальковой заявили об обмене семерых российских моряков с судна "Норд" на семерых украинских моряков судна "ЯМК-0041".