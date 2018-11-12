Заседание по делу капитана "Норда" не состоялось из-за отпуска судьи

Фото: Владимир Горбенко (investigator.org.ua)

О дате следующего заседания по делу пока неизвестно

Заседание по делу капитана черноморского сейнера "Норд" Владимира Горбенко в Оболонском райсуде Киева не состоялось из-за отпуска судьи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

О дате следующего заседания по делу пока неизвестно.

Напомним, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом России.

6 апреля суд взял под стражу капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, а 11 апреля ему было сообщено о подозрении за незаконный рыбный промысел.

30 октября в пресс-службе российского омбудсмена Татьяны Москальковой заявили об обмене семерых российских моряков с судна "Норд" на семерых украинских моряков судна "ЯМК-0041".

Как сообщалось, по данным представителя пресс-службы Москальковой, капитан сейнера "Норд" Владимир Горбенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело, остается в Украине.