Суд по справі капітана судна "Норд" перенесли на 7 грудня

Фото: Володимир Горбенко (investigator.org.ua)

Обвинувачений і його адвокат не з'явилися на засідання

Оболонський районний суд Києва сьогодні, 23 листопада, переніс засідання по справі капітана чорноморського сейнера "Норд" Володимира Горбенко у зв'язку з неявкою обвинуваченого і його адвоката. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомляється, засідання перенесли на 7 грудня, 11:00, у зв'язку з тим, що обвинувачений і його адвокат не з'явилися на судове засідання.

Відзначимо, 12 листопада засідання по справі Горбенко не відбулося через відпустку судді.

Нагадаємо, 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно "Норд" під прапором Росії.

6 квітня суд взяв під варту капітана російського судна "Норд" Володимира Горбенко, а 11 квітня йому було повідомлено про підозру за незаконний рибний промисел.

30 жовтня в прес-службі російського омбудсмена Тетяни Москальковой заявили про обмін сімох російських моряків з судна "Норд" на сімох українських моряків судна "ЯМК-0041".