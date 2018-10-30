У РФ заявили про обмін російських моряків судна "Норд" на українських

Фото: судно "ЯМК-0041" (ps.fsb.ru)

7 російських моряків обміняли на 7 українських

В прес-службі російського омбудсмена Тетяни Москалькової заявили про обмін сімох російських моряків судна "Норд" на сімох українських моряків судна "ЯМК-0041". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Як повідомляється, на даний момент, за даними представника прес-служби Москалькової, капітан сейнера "Норд" Володимир Горбенко, щодо якої порушено кримінальну справу, залишається в Україні.

"Семеро російських моряків з сейнера "Норд" сьогодні обміняні на сімох українських моряків з судна "ЯМК-0041", наші моряки вже в Криму", - сказав представник прес-служби.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова зверталася до російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) з проханням звільнити затриманих в анексованому Росією Криму українських моряків судна "ЯМК-0041".

Крім того, Денісова зверталася до президента України з питання обміну українських рибалок судна ЯМК-0041.

Відзначимо, українське судно ЯМК-0041 було затримано прикордонною службою РФ в анексованому Криму 4 травня 2018 року. Російське судно "Норд" було затримано Державною прикордонною службою України 25 березня в акваторії Азовського моря.