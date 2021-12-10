Суд арестовал заместителя мэра Одессы Труханова
Высший антикоррупционный суд Украины изменил меру пресечения и.о. заместителя городского головы Одессы Олегу Брындаку. Соратника Геннадия Труханова отправили в СИЗО на 2 месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт "Думская".
"Следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора и отправил соратника Геннадия Труханова в следственный изолятор сроком на 60 дней - до 7 февраля 2022 года", - пишет издание.
При этом уточняется, что Брындак может выйти на свободу в случае внесения залога в размере 24 млн 970 тысяч гривен.
"Олега Брындака вместе с еще 15 гражданами, в числе которых Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник, подозревают в создании преступной организации, которая фактически контролировала городскую власть и действовала в нескольких направлениях: передача земель под застройку связанным застройщикам; незаконная приватизация; хищение бюджетных средств", - пишет издание.
Стоит отметить, ранее чиновнику назначили меру пресечения в виде одного залога в размере 39,9 млн гривен, однако он нашел лишь незначительную часть этой суммы - 1,5 млн грн. Деньги внесла сестра Брындака. В результате САП обратилась в суд с просьбой об ужесточении меры пресечения.
Напомним, в начале ноября Министерство внутренних дел Украины объявило Галантерника в розыск.
При этом Галантерник является фигурантом дела о незаконном завладении активами территориальной общины Одессы на 689 млн гривен и легализации незаконно полученных доходов. В этом деле подозреваемым проходит и мэр города Геннадий Труханов.