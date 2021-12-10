Суд арестовал заместителя мэра Одессы Труханова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт "Думская" .

"Следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора и отправил соратника Геннадия Труханова в следственный изолятор сроком на 60 дней - до 7 февраля 2022 года", - пишет издание.

При этом уточняется, что Брындак может выйти на свободу в случае внесения залога в размере 24 млн 970 тысяч гривен.

"Олега Брындака вместе с еще 15 гражданами, в числе которых Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник, подозревают в создании преступной организации, которая фактически контролировала городскую власть и действовала в нескольких направлениях: передача земель под застройку связанным застройщикам; незаконная приватизация; хищение бюджетных средств", - пишет издание.

Стоит отметить, ранее чиновнику назначили меру пресечения в виде одного залога в размере 39,9 млн гривен, однако он нашел лишь незначительную часть этой суммы - 1,5 млн грн. Деньги внесла сестра Брындака. В результате САП обратилась в суд с просьбой об ужесточении меры пресечения.