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Суд заарештував заступника мера Одеси Труханова

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Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 17:26
Суд заарештував заступника мера Одеси Труханова Фото: в.о. заступника міського голови Одеси Олег Бриндак (omr.gov.ua)
Автор: Ольга Белей

Вищий антикорупційний суд України змінив запобіжний захід в.о. заступника міського голови Одеси Олегу Бриндаку. Соратника Геннадія Труханова відправили в СІЗО на 2 місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт "Думська".

"Слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора і відправив соратника Геннадія Труханова в слідчий ізолятор строком на 60 днів - до 7 лютого 2022 року", - пише видання.

При цьому уточнюється, що Бриндак може вийти на свободу у разі внесення застави в розмірі 24 млн 970 тисяч гривень.

"Олега Бриндака разом з ще 15 громадянами, серед яких Геннадій Труханов і бізнесмен Володимир Галантерник, підозрюють у створенні злочинної організації, яка фактично контролювала міську владу і діяла в декількох напрямках: передача земель під забудову пов'язаним забудовникам; незаконна приватизація; розкрадання бюджетних коштів", - пише видання.

Варто відзначити, раніше чиновнику призначили запобіжний захід у вигляді однієї застави в розмірі 39,9 млн гривень, проте він знайшов лише незначну частину цієї суми - 1,5 млн грн. Гроші внесла сестра Бриндака. В результаті САП звернулася до суду з проханням про посилення запобіжного заходу.

Нагадаємо, на початку листопада Міністерство внутрішніх справ України оголосило Галантерника в розшук.

При цьому Галантерник є фігурантом справи про незаконне заволодіння активами територіальної громади Одеси на 689 млн гривень та легалізацію незаконно отриманих доходів. У цій справі підозрюваним проходить і мер міста Геннадій Труханов.

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Одеса Генадій Труханов
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