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"Суд" заарештував першого затриманого в Азовському морі українського моряка

Новини » Надзвичайні події    27.11.2018 - 15:20
"Суд" заарештував першого затриманого в Азовському морі українського моряка
Фото: український корабель після атаки (facebook.com/marektv)

Мова йде про Володимира Варимезе з Одеської області 1992 року народження

"Київський райсуд Сімферополя" заарештував на два місяці першого з затриманих українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook журналіста "Радіо свобода" Антона Наумлюка.

Як повідомляється, це Володимир Варимезе з Одеської області 1992 року народження. Його звинуватили за ч. 3 ст. 322 КК РФ "Незаконне перетинання кордону, вчинене групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування". Український моряк провину не визнав.

"Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці-до 25 січня 2019 року члена екіпажу буксира "Яни Капу" Віктора Варемеза. Очевидно, такий запобіжний захід буде обрано і для інших українських моряків", - написав журналіст.

&quot;Суд&quot; заарештував першого затриманого в Азовському морі українського моряка

 

 

Опубліковано Акъ Къая Вівторок, 27 листопад 2018 р.

Раніше Федеральна служба безпеки Росії оприлюднила відеозапис допиту українських моряків. Зокрема, російські силовики допитали військовослужбовців Андрія Драча, Сергія Цибизова і Володимира Лісового.

У Військово-морських силах вже заявили, що захоплені моряки дають свідчення під тиском.

Також голова Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив перебування контррозвідників на захоплених російською стороною кораблях. За інформацією СБУ, один з них отримав важке поранення після того, як російський штурмовик застосував некеровані ракети.

Напередодні керівник Генштабу Віктор Муженко заявив, що українська сторона не має зв'язку з пораненими військовими моряками.

Країн ЄС розглядають подальші санкції проти Росії, - журналіст Командувач ВМС звернувся до захоплених РФ українських моряків
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