"Суд" заарештував першого затриманого в Азовському морі українського моряка

Фото: український корабель після атаки (facebook.com/marektv)

Мова йде про Володимира Варимезе з Одеської області 1992 року народження

"Київський райсуд Сімферополя" заарештував на два місяці першого з затриманих українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook журналіста "Радіо свобода" Антона Наумлюка.

Як повідомляється, це Володимир Варимезе з Одеської області 1992 року народження. Його звинуватили за ч. 3 ст. 322 КК РФ "Незаконне перетинання кордону, вчинене групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування". Український моряк провину не визнав.

"Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці-до 25 січня 2019 року члена екіпажу буксира "Яни Капу" Віктора Варемеза. Очевидно, такий запобіжний захід буде обрано і для інших українських моряків", - написав журналіст.

Опубліковано Акъ Къая Вівторок, 27 листопад 2018 р.

Раніше Федеральна служба безпеки Росії оприлюднила відеозапис допиту українських моряків. Зокрема, російські силовики допитали військовослужбовців Андрія Драча, Сергія Цибизова і Володимира Лісового.

У Військово-морських силах вже заявили, що захоплені моряки дають свідчення під тиском.

Також голова Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив перебування контррозвідників на захоплених російською стороною кораблях. За інформацією СБУ, один з них отримав важке поранення після того, як російський штурмовик застосував некеровані ракети.

Напередодні керівник Генштабу Віктор Муженко заявив, що українська сторона не має зв'язку з пораненими військовими моряками.