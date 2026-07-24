Субсидію заберуть? Що буде з українцями, які не звернувся до ПФУ до 1 липня

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Субсидія після 1 липня. Якщо людина звертається за призначенням житлової субсидії після 1 липня, це не означає автоматичної втрати права на допомогу. Проте виплати призначають лише з місяця звернення. Отже, отримати субсидію за попередні місяці неопалювального сезону вже не можна.

Якщо людина звертається за призначенням житлової субсидії після 1 липня, це не означає автоматичної втрати права на допомогу. Проте виплати призначають лише з місяця звернення. Отже, отримати субсидію за попередні місяці неопалювального сезону вже не можна. Кому не потрібно подавати нову заяву . Більшості отримувачів субсидій Пенсійний фонд перепризначає допомогу автоматично. Повторне звернення потрібне лише в окремих випадках - зокрема, якщо змінилися обставини домогосподарства, людина орендує житло або оформлює субсидію за фактичним місцем проживання.

. Більшості отримувачів субсидій Пенсійний фонд перепризначає допомогу автоматично. Повторне звернення потрібне лише в окремих випадках - зокрема, якщо змінилися обставини домогосподарства, людина орендує житло або оформлює субсидію за фактичним місцем проживання. Як оформити субсидію. Подати заяву та необхідні документи можна особисто в сервісному центрі ПФУ, через ЦНАП або уповноважених представників місцевої влади. Також це можна зробити поштою або онлайн, через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Житлова субсидія на неопалювальний сезон призначається на період із 1 травня до 30 вересня. Щоб отримувати допомогу з початку сезону, заяву та необхідні документи потрібно було подати до 1 липня 2026 року.

Однак звернутися за субсидією можна і після цієї дати. У такому разі допомогу призначають із місяця звернення. Тобто якщо людина подасть заяву у липні, субсидію призначать із липня, а виплати за травень і червень вона не отримає.

Чи потрібно всім повторно подавати заяву? Ні. Більшості одержувачів субсидію перепризначають автоматично. Тому якщо людина вже отримувала допомогу і її обставини не змінилися, повторно звертатися до Пенсійного фонду, як правило, не потрібно.

Водночас заяву та декларацію необхідно подати, якщо:

субсидію оформлюють уперше;

змінилися склад домогосподарства або майновий стан;

житло орендується;

фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано;

у домогосподарстві є внутрішньо переміщені особи, які отримують субсидію за фактичним місцем проживання;

у попередньому опалювальному сезоні розмір субсидії становив 0 гривень.

Подати документи можна до сервісного центру ПФУ, через ЦНАП, уповноважених представників місцевої влади, поштою або онлайн.

Водночас із цього правила є винятки. Якщо людина не встигла подати документи вчасно через складні життєві обставини, субсидію можуть призначити з початку неопалювального сезону. Для цього необхідно документально підтвердити такі обставини.

Окремі правила також можуть діяти для домогосподарств, які проживають на територіях, визначених відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України. У таких випадках строк звернення та порядок призначення субсидії можуть відрізнятися від загального.

"Якщо людина зі статусом ВПО звертається за фактичним місцем проживання, то в довідці ВПО важлива дата: видана до 01.05.2026 (тоді право визначатиметься на 1 травня поточного року)", - пояснили в ПФУ.