Субсидію заберуть? Що буде з українцями, які не звернувся до ПФУ до 1 липня

Українці, які не встигли вчасно звернутися до Пенсійного фонду України щодо призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон, не втрачають право на державну допомогу. Однак виплати у більшості випадків будуть меншими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
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Житлова субсидія на неопалювальний сезон призначається на період із 1 травня до 30 вересня. Щоб отримувати допомогу з початку сезону, заяву та необхідні документи потрібно було подати до 1 липня 2026 року.
Однак звернутися за субсидією можна і після цієї дати. У такому разі допомогу призначають із місяця звернення. Тобто якщо людина подасть заяву у липні, субсидію призначать із липня, а виплати за травень і червень вона не отримає.
Чи потрібно всім повторно подавати заяву? Ні. Більшості одержувачів субсидію перепризначають автоматично. Тому якщо людина вже отримувала допомогу і її обставини не змінилися, повторно звертатися до Пенсійного фонду, як правило, не потрібно.
Водночас заяву та декларацію необхідно подати, якщо:
Подати документи можна до сервісного центру ПФУ, через ЦНАП, уповноважених представників місцевої влади, поштою або онлайн.
Водночас із цього правила є винятки. Якщо людина не встигла подати документи вчасно через складні життєві обставини, субсидію можуть призначити з початку неопалювального сезону. Для цього необхідно документально підтвердити такі обставини.
Окремі правила також можуть діяти для домогосподарств, які проживають на територіях, визначених відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України. У таких випадках строк звернення та порядок призначення субсидії можуть відрізнятися від загального.
"Якщо людина зі статусом ВПО звертається за фактичним місцем проживання, то в довідці ВПО важлива дата: видана до 01.05.2026 (тоді право визначатиметься на 1 травня поточного року)", - пояснили в ПФУ.
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