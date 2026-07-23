Чи можна оформити субсидію на два види опалення: відповідь ПФУ

Українці, які опалюють помешкання двома видами палива, також можуть отримувати житлову субсидію. Однак під час її призначення враховуються особливості опалення будинку та види комунальних послуг, якими користується родина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Головне:

Чи можна отримати субсидію на два види опалення . У Пенсійному фонді пояснили, що якщо домогосподарство використовує два види опалення, житлова субсидія призначається лише на один із них. Який саме вид опалення враховуватиметься, заявник зазначає під час оформлення допомоги.

. У Пенсійному фонді пояснили, що якщо домогосподарство використовує два види опалення, житлова субсидія призначається лише на один із них. Який саме вид опалення враховуватиметься, заявник зазначає під час оформлення допомоги. Як розраховують субсидію. Розмір допомоги визначають відповідно до встановлених соціальних нормативів для обраного способу опалення. Це правило діє незалежно від того, як часто використовується другий вид опалення.

Розмір допомоги визначають відповідно до встановлених соціальних нормативів для обраного способу опалення. Це правило діє незалежно від того, як часто використовується другий вид опалення. Коли субсидію на паливо не призначать. Якщо житло опалюється природним газом або електроенергією, субсидію на придбання твердого чи рідкого пічного побутового палива не призначають. .

Хто може отримати субсидію

Як пояснює Пенсійний фонд України, житлова субсидія призначається не лише на оплату централізованого чи газового опалення. Державна допомога також може покривати витрати на придбання твердого або рідкого пічного побутового палива, а також скрапленого газу, якщо будинок не має централізованого теплопостачання.

Якщо домогосподарство використовує кілька видів опалення, право на допомогу визначається з урахуванням фактичного способу опалення житла та документів, які це підтверджують.

Що врахують під час призначення

Під час розгляду заяви Пенсійний фонд оцінює:

які види опалення використовуються в будинку;

чи є житло підключеним до газо- або електропостачання;

чи призначається субсидія на оплату житлово-комунальних послуг;

чи має сім'я право на субсидію для придбання твердого палива або скрапленого газу.

Якщо домогосподарство одночасно використовує, наприклад, газовий котел і пічне опалення, рішення ухвалюється індивідуально відповідно до чинного законодавства та поданих документів.

Які документи необхідні

Для оформлення субсидії потрібно подати:

заяву про призначення житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати;

за потреби - документи, що підтверджують особливості опалення житла або право на отримання допомоги.

Подати документи можна особисто до сервісного центру Пенсійного фонду, через ЦНАП, поштою або онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи портал "Дія".

Важливо: Якщо після призначення субсидії зміниться спосіб опалення житла або домогосподарство почне використовувати інший вид палива, про це необхідно повідомити Пенсійний фонд. Такі зміни можуть вплинути на право на державну допомогу або її розмір.