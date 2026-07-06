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Як оформити субсидію онлайн за 30 хвилин: проста інструкція

17:22 06.07.2026 Пн
2 хв
Для оформлення субсидії вам знадобиться лише смартфон
aimg Юлія Капітонова
Як оформити субсидію онлайн за 30 хвилин: проста інструкція Фото: Сповіщення про рішення ПФУ надійде на електронну пошту (Getty Images)
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Українці можуть оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, навіть не виходячи з дому. Однак на рішення Пенсійного фонду доведеться зачекати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал "Дія".

Як оформити субсидію онлайн

  1. Увійдіть або зареєструйтеся в особистому кабінеті на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису або BankID.
  2. У розділі "Послуги" виберіть "Заява на субсидію".
  3. Перевірте правильність своїх персональних даних і за потреби оновіть їх.
  4. Вкажіть адресу житла, на яке хочете оформити субсидію.
  5. Оберіть, на які житлово-комунальні послуги бажаєте отримати субсидію, та заповніть необхідні дані.
  6. Введіть номер банківського рахунку у форматі IBAN, на який надходитимуть кошти.
  7. Зазначте інформацію про людей, зареєстрованих у житлі, а також членів їхніх сімей. (Якщо ви є внутрішньо переміщеною особою або орендуєте житло, потрібно вказати лише тих людей, які фактично проживають за цією адресою. Саме їхні доходи враховуватимуть під час розрахунку субсидії).
  8. Перевірте всі внесені дані.
  9. Підпишіть заяву електронним підписом і надішліть її на розгляд.

На весь процес вам знадобиться близько 30 хвилин. Попри це, розгляд заяви у ПФУ може тривати до 30 діб.

Якщо вам призначать житлову субсидію, Пенсійний фонд України повідомить про це протягом трьох днів після ухвалення відповідного рішення.

Сповіщення про результат надійде на електронну пошту, а також з'явиться в особистому кабінеті на порталі "Дія" у розділах "Зверніть увагу" та "Замовлені послуги".

Крім того, дізнатися про статус призначення субсидії можна, звернувшись до Пенсійного фонду України за телефонами гарячої лінії: 0 800 503 753, (044) 281-08-70 або (044) 281-08-71.

Раніше РБК-Україна попереджало, що не всім субсидію призначать автоматично. Дізнайтеся, хто саме повинен звернутися до ПФУ.

Також ми писали, як зміна тарифів на воду вплине на субсидію.

Окрім того, стало відомо, хто та коли може отримати виплату до Дня Незалежності.

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