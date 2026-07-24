Субсидию заберут? Что будет с украинцами, которые не обратились в ПФУ до 1 июля

Украинцы, которые не успели вовремя обратиться в Пенсионный фонд Украины по поводу назначения жилищной субсидии на неотапливаемый сезон, не теряют право на государственную помощь. Однако выплаты в большинстве случаев будут меньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
Жилищная субсидия на неотапливаемый сезон назначается на период с 1 мая по 30 сентября. Чтобы получать пособие с начала сезона, заявление и необходимые документы нужно было подать до 1 июля 2026 года.
Однако обратиться за субсидией можно и после этой даты. В таком случае пособие назначается с месяца обращения. То есть, если человек подаст заявление в июле, субсидию назначат с июля, а выплаты за май и июнь он не получит.
Нужно ли всем повторно подавать заявление? Нет. Большинству получателей субсидию переназначают автоматически. Поэтому, если человек уже получал помощь и его обстоятельства не изменились, повторно обращаться в Пенсионный фонд, как правило, не нужно.
В то же время заявление и декларацию необходимо подать, если:
Подать документы можно в сервисный центр ПФУ, через ЦНАП, уполномоченных представителей местных властей, по почте или онлайн.
В то же время из этого правила есть исключения. Если человек не успел подать документы в срок из-за сложных жизненных обстоятельств, субсидию могут назначить с начала неотапливаемого сезона. Для этого необходимо документально подтвердить следующие обстоятельства.
Отдельные правила могут действовать для домохозяйств, проживающих на территориях, определенных соответствующими решениями Кабинета Министров Украины. В таких случаях срок обращения и порядок назначения субсидии могут отличаться от общего.
"Если человек со статусом ВПЛ обращается за фактическим местожительством, то в справке ВПЛ важна дата: выдана до 01.05.2026 (тогда право будет определяться на 1 мая текущего года)", - пояснили в ПФУ.
Кстати, ранее РБК-Украина объясняло, как доходы семьи влияют на размер выплаты.
Также стало известно, как просто и быстро оформить субсидию, не выходя из дома.
Кроме того, мы рассказывали, можно ли оформить субсидию на два вида отопления.