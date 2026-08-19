Субсидія для ВПО: Пенсійний фонд вказав на важливі нюанси

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Субсидію можна оформити за фактичним місцем проживання. ВПО можуть отримувати житлову субсидію за адресою, де вони фактично проживають. Для цього потрібно підтвердити статус внутрішньо переміщеної особи та подати необхідні документи до Пенсійного фонду.

ВПО можуть отримувати житлову субсидію за адресою, де вони фактично проживають. Для цього потрібно підтвердити статус внутрішньо переміщеної особи та подати необхідні документи до Пенсійного фонду. Для орендарів діють окремі правила. ВПО, які орендують житло, можуть скористатися окремою програмою субсидії на найм. Розмір допомоги залежить, зокрема, від доходів родини, кількості її членів та вартості оренди.

ВПО, які орендують житло, можуть скористатися окремою програмою субсидії на найм. Розмір допомоги залежить, зокрема, від доходів родини, кількості її членів та вартості оренди. Про зміни потрібно повідомляти ПФУ. Отримувачі субсидії мають повідомляти Пенсійний фонд про обставини, які можуть вплинути на право на допомогу або її розмір. Зокрема, це стосується змін у складі домогосподарства, місці проживання чи інших важливих даних.

ВПО можуть звернутися за житловою субсидією як за зареєстрованим місцем проживання, так і за адресою, де вони фактично живуть.

Якщо субсидію оформлює внутрішньо переміщена особа за фактичним місцем проживання, їй потрібно подати:

заяву;

декларацію;

довідку ВПО (остання підтверджує, де людина фактично проживає).

Якщо житло орендує ВПО або все домогосподарство складається лише з переселенців, під час призначення субсидії не враховують доходи та майно людей, які зареєстровані в цьому житлі, але не входять до складу домогосподарства заявника.

При цьому для ВПО діє такий самий порядок розрахунку субсидії, як і для інших домогосподарств.

Субсидію призначають у тому випадку, якщо вартість комунальних послуг у межах установлених соціальних норм перевищує суму, яку домогосподарство має сплачувати самостійно.

На розмір допомоги впливають:

склад домогосподарства;

сукупний дохід його членів;

перелік комунальних послуг, якими користується сім'я.

Чим менший дохід домогосподарства, тим більшою може бути сума субсидії.

Важливо: під час розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім'ї не враховують допомогу на проживання для ВПО.