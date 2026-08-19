ua en ru
Ср, 19 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Субсидія для ВПО: Пенсійний фонд вказав на важливі нюанси

05:22 19.08.2026 Ср
2 хв
Які документи важливо зібрати, щоб отримати допомогу?
aimg Юлія Капітонова
Субсидія для ВПО: Пенсійний фонд вказав на важливі нюанси Фото: ВПО мають право на додаткову допомогу від держави (Getty Images)
Розбираємося в субсидіях та пенсіях за тебе! Підпишись на РБК-Україна у Google

Внутрішньо переміщена особа може звернутися за житловою субсидією не лише за зареєстрованим місцем проживання, а й за фактичною адресою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду України.

Головне:

  • Субсидію можна оформити за фактичним місцем проживання. ВПО можуть отримувати житлову субсидію за адресою, де вони фактично проживають. Для цього потрібно підтвердити статус внутрішньо переміщеної особи та подати необхідні документи до Пенсійного фонду.
  • Для орендарів діють окремі правила. ВПО, які орендують житло, можуть скористатися окремою програмою субсидії на найм. Розмір допомоги залежить, зокрема, від доходів родини, кількості її членів та вартості оренди.
  • Про зміни потрібно повідомляти ПФУ. Отримувачі субсидії мають повідомляти Пенсійний фонд про обставини, які можуть вплинути на право на допомогу або її розмір. Зокрема, це стосується змін у складі домогосподарства, місці проживання чи інших важливих даних.

ВПО можуть звернутися за житловою субсидією як за зареєстрованим місцем проживання, так і за адресою, де вони фактично живуть.

Якщо субсидію оформлює внутрішньо переміщена особа за фактичним місцем проживання, їй потрібно подати:

  • заяву;
  • декларацію;
  • довідку ВПО (остання підтверджує, де людина фактично проживає).

Якщо житло орендує ВПО або все домогосподарство складається лише з переселенців, під час призначення субсидії не враховують доходи та майно людей, які зареєстровані в цьому житлі, але не входять до складу домогосподарства заявника.

При цьому для ВПО діє такий самий порядок розрахунку субсидії, як і для інших домогосподарств.

Субсидію призначають у тому випадку, якщо вартість комунальних послуг у межах установлених соціальних норм перевищує суму, яку домогосподарство має сплачувати самостійно.

На розмір допомоги впливають:

  • склад домогосподарства;
  • сукупний дохід його членів;
  • перелік комунальних послуг, якими користується сім'я.

Чим менший дохід домогосподарства, тим більшою може бути сума субсидії.

Важливо: під час розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім'ї не враховують допомогу на проживання для ВПО.

До речі, раніше РБК-Україна розповідало, що важливо знати людям з інвалідністю, які планують оформити субсидію.

Також ми пояснювали, як швидко оформити цей вид допомоги, навіть не виходячи з дому.

Окрім того, дізнайтеся про важливу перевагу для військових, які хочуть отримати субсидію.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пенсійний фонд України Субсидії в Україні Субсидії
Новини
НАТО розкрило свій покроковий план на випадок нападу Росії, - Bild
НАТО розкрило свій покроковий план на випадок нападу Росії, - Bild
Аналітика
Чи готова РФ до миру і що Кремль готує на фронті: інтерв’ю з Вадимом Скібіцьким, ГУР
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Чи готова РФ до миру і що Кремль готує на фронті: інтерв’ю з Вадимом Скібіцьким, ГУР