Субсидія для військових: ПФУ нагадав про важливу перевагу

Якщо один із членів родини, зареєстрований за адресою отримання субсидії, бере участь у бойових діях, це може вплинути на розмір допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Головне:

Не всі доходи військового потрапляють у розрахунок. Якщо людина безпосередньо бере участь у заходах із забезпечення оборони України, її грошове забезпечення та інші передбачені законом виплати за відповідний період не включаються до середньомісячного сукупного доходу. Тому наявність військового в складі домогосподарства сама по собі не означає, що його виплати збільшать дохід сім’ї для розрахунку субсидії.

Якщо людина безпосередньо бере участь у заходах із забезпечення оборони України, її грошове забезпечення та інші передбачені законом виплати за відповідний період не включаються до середньомісячного сукупного доходу. Тому наявність військового в складі домогосподарства сама по собі не означає, що його виплати збільшать дохід сім’ї для розрахунку субсидії. Важливо не лише те, що людина є військовою. Для застосування цієї норми має значення саме безпосередня участь у заходах із захисту України та період, за який враховуються доходи. Тобто сам факт проходження військової служби не означає, що все грошове забезпечення автоматично виключать із розрахунку субсидії.

Для застосування цієї норми має значення саме безпосередня участь у заходах із захисту України та період, за який враховуються доходи. Тобто сам факт проходження військової служби не означає, що все грошове забезпечення автоматично виключать із розрахунку субсидії. Що це означає для сім’ї? Якщо дохід військового за відповідний період не враховується, розмір субсидії може бути більшим. Однак остаточний розмір допомоги ПФУ визначає після врахування всіх необхідних даних.

Під час розрахунку субсидії не враховуються грошове забезпечення, інші виплати та види соціальної допомоги, які людина отримувала в період безпосередньої участі в обороні України. Це стосується військовослужбовців, правоохоронців, нацгвардійців, працівників СБУ, прикордонників та представників інших силових структур, визначених законодавством.

Таким чином, дохід людини, яка перебувала безпосередньо в районі бойових дій, не повинен збільшувати сукупний дохід домогосподарства за відповідний період. Це, своєю чергою, може вплинути на розмір призначеної субсидії.

Які виплати не враховують

До доходу домогосподарства не включаються передбачені законодавством виплати, які людина отримувала в період безпосередньої участі в обороні України. Крім того, під час розрахунку субсидії не враховується низка інших соціальних виплат, незалежно від участі людини в бойових діях.

Зокрема, до сукупного доходу не включають:

частину допомоги при народженні дитини, яку виплачують одноразово;

частину допомоги при усиновленні дитини, яку виплачують одноразово;

одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб;

компенсацію послуги "муніципальна няня";

державну соціальну допомогу, яка виплачується з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А або особою з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А;

пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

тимчасову допомогу на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу ("Дитина не одна");

інші виплати, передбачені пунктами 6 та 7 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №632.

Чи потрібно підтверджувати участь у бойових діях

Так, важливо підтвердити, що людина справді безпосередньо брала участь у відповідних заходах саме в період, за який ПФУ враховує доходи.

Тому родині військового, який зареєстрований за адресою отримання субсидії, варто подбати про документи, що підтверджують період його безпосередньої участі в обороні України.

Водночас важливо розуміти: виключення виплат військового з розрахунку не означає автоматичного призначення субсидії. ПФУ також враховує доходи інших членів домогосподарства, склад сім’ї, вартість комунальних послуг та інші обставини, передбачені правилами призначення допомоги.