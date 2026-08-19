Субсидия для ВПЛ: Пенсионный фонд указал на важные нюансы
Внутренне перемещенное лицо может обратиться за жилищной субсидией не только за зарегистрированным местожительством, но и за фактическим адресом проживания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.
Главное:
- Субсидию можно оформить по фактическому месту жительства. ВПЛ могут получать жилищную субсидию по адресу, где они фактически проживают. Для этого нужно подтвердить статус внутренне перемещенного лица и предоставить необходимые документы в Пенсионный фонд.
- Для арендаторов действуют отдельные правила. ВПЛ, арендующие жилье, могут воспользоваться отдельной программой субсидии на аренду. Ее размер зависит, в частности, от доходов семьи, количества ее членов и стоимости аренды.
- Об изменениях следует сообщать ПФУ. Получатели субсидии должны уведомлять Пенсионный фонд об обстоятельствах, которые могут повлиять на выплату или ее размер. В частности, это касается изменений в составе домохозяйства, местожительства или других важных данных.
ВПЛ могут обратиться за жилищной субсидией как по зарегистрированному месту жительства, так и по адресу, где они фактически живут.
Если субсидию оформляет внутренне перемещенное лицо по фактическому месту жительства, ему нужно подать:
- заявление;
- декларацию;
- справку ВПЛ (последняя подтверждает, где человек фактически проживает).
Если жилье арендует ВПЛ или все домохозяйство состоит только из переселенцев, при назначении субсидии не учитывают доходы и имущество людей, зарегистрированных в этом жилье, которые не входят в состав домохозяйства заявителя.
При этом для ВПЛ действует такой же порядок расчета субсидии, как и для других домохозяйств.
Субсидию назначают в том случае, если стоимость коммунальных услуг в пределах установленных социальных норм превышает сумму, которую домохозяйство должно платить самостоятельно.
На размер выплаты влияют:
- состав домохозяйства;
- совокупный доход его членов;
- список коммунальных услуг, которыми пользуется семья.
Чем меньше доход домохозяйства, тем больше может быть сумма субсидии.
Важно: при расчете среднемесячного совокупного дохода семьи не учитывают пособие на проживание для ВПЛ.
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