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Субсидия для ВПЛ: Пенсионный фонд указал на важные нюансы

05:22 19.08.2026 Ср
2 мин
Какие документы важно собрать, чтобы получить помощь?
aimg Юлия Капитонова
Субсидия для ВПЛ: Пенсионный фонд указал на важные нюансы Фото: ВПЛ имеют право на дополнительную помощь от государства (Getty Images)
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Внутренне перемещенное лицо может обратиться за жилищной субсидией не только за зарегистрированным местожительством, но и за фактическим адресом проживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.

Главное:

  • Субсидию можно оформить по фактическому месту жительства. ВПЛ могут получать жилищную субсидию по адресу, где они фактически проживают. Для этого нужно подтвердить статус внутренне перемещенного лица и предоставить необходимые документы в Пенсионный фонд.
  • Для арендаторов действуют отдельные правила. ВПЛ, арендующие жилье, могут воспользоваться отдельной программой субсидии на аренду. Ее размер зависит, в частности, от доходов семьи, количества ее членов и стоимости аренды.
  • Об изменениях следует сообщать ПФУ. Получатели субсидии должны уведомлять Пенсионный фонд об обстоятельствах, которые могут повлиять на выплату или ее размер. В частности, это касается изменений в составе домохозяйства, местожительства или других важных данных.

ВПЛ могут обратиться за жилищной субсидией как по зарегистрированному месту жительства, так и по адресу, где они фактически живут.

Если субсидию оформляет внутренне перемещенное лицо по фактическому месту жительства, ему нужно подать:

  • заявление;
  • декларацию;
  • справку ВПЛ (последняя подтверждает, где человек фактически проживает).

Если жилье арендует ВПЛ или все домохозяйство состоит только из переселенцев, при назначении субсидии не учитывают доходы и имущество людей, зарегистрированных в этом жилье, которые не входят в состав домохозяйства заявителя.

При этом для ВПЛ действует такой же порядок расчета субсидии, как и для других домохозяйств.

Субсидию назначают в том случае, если стоимость коммунальных услуг в пределах установленных социальных норм превышает сумму, которую домохозяйство должно платить самостоятельно.

На размер выплаты влияют:

  • состав домохозяйства;
  • совокупный доход его членов;
  • список коммунальных услуг, которыми пользуется семья.

Чем меньше доход домохозяйства, тем больше может быть сумма субсидии.

Важно: при расчете среднемесячного совокупного дохода семьи не учитывают пособие на проживание для ВПЛ.

Кстати, раньше РБК-Украина рассказывало, что важно знать людям с инвалидностью, которые планируют оформить субсидию.

Также мы объясняли, как быстро оформить этот вид помощи, даже не выходя из дома.

Кроме того, узнайте о важном преимуществе для военных, которые хотят получить субсидию.

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