Субсидія для людей з інвалідністю: хто має право та як отримати допомогу

Люди з інвалідністю можуть отримувати житлову субсидію на оплату комунальних послуг, якщо доходи їхнього домогосподарства не дозволяють самостійно оплачувати витрати на житло та комунальні послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

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Чи впливає інвалідність на право отримати субсидію? Наявність інвалідності сама по собі не є підставою для автоматичного призначення житлової субсидії. Під час розгляду заяви Пенсійний фонд враховує доходи та майновий стан домогосподарства. Водночас пенсія та окремі види державної допомоги людям з інвалідністю враховуються під час розрахунку субсидії.

Наявність інвалідності сама по собі не є підставою для автоматичного призначення житлової субсидії. Під час розгляду заяви Пенсійний фонд враховує доходи та майновий стан домогосподарства. Водночас пенсія та окремі види державної допомоги людям з інвалідністю враховуються під час розрахунку субсидії. Пільга чи субсидія: що обрати? Людина може мати право як на пільгу, так і на житлову субсидію, але одночасно отримувати обидва види допомоги на одні й ті самі витрати не можна. У такому разі надається один із видів підтримки.

Людина може мати право як на пільгу, так і на житлову субсидію, але одночасно отримувати обидва види допомоги на одні й ті самі витрати не можна. У такому разі надається один із видів підтримки. Від чого залежить сума субсидії? Розмір житлової субсидії розраховують індивідуально. Зокрема, враховують доходи членів домогосподарства, кількість людей у ньому та вартість комунальних послуг у межах установлених соціальних нормативів.

Чи дають субсидію людям з інвалідністю?

Так. Людина з інвалідністю може оформити житлову субсидію на загальних підставах. Пенсійний фонд України зазначає, що субсидія залежить насамперед від матеріального та майнового стану домогосподарства, а не від наявності чи відсутності інвалідності.

При цьому під час розрахунку субсидії враховуються доходи членів домогосподарства. Зокрема, ПФУ окремо роз'яснює, які виплати та доходи враховуються при призначенні субсидії людям з інвалідністю.

Які виплати людям з інвалідністю враховують?

Під час розрахунку субсидії можуть враховуватися, зокрема, пенсія, державна соціальна допомога особам з інвалідністю, допомога людям, які не мають права на пенсію, а також окремі виплати, пов'язані з доглядом за людиною з інвалідністю.

Тобто отримання пенсії чи державної соціальної допомоги через інвалідність саме по собі не позбавляє людину права на субсидію. Водночас ці виплати можуть впливати на її розмір, оскільки враховуються під час визначення доходу домогосподарства.

Від чого залежить розмір субсидії?

Суму допомоги ПФУ розраховує індивідуально для кожного домогосподарства. При цьому враховуються доходи його членів, кількість людей у складі домогосподарства, перелік комунальних послуг та їхня вартість.

Субсидія фактично покриває різницю між вартістю житлово-комунальних послуг у межах установлених соціальних норм і сумою, яку домогосподарство має сплачувати самостійно.

Субсидія чи пільга: що можуть отримувати люди з інвалідністю?

Важливо не плутати ці два види державної підтримки. Житлова субсидія залежить від доходів і майнового стану домогосподарства, тоді як пільга надається певним категоріям громадян відповідно до законодавства.

Наприклад, окремі пільги на оплату комунальних послуг передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни. У 2026 році для цієї категорії пільга надається без урахування доходів.

Якщо людина одночасно має право і на пільгу, і на житлову субсидію, одночасно отримувати обидва види допомоги на одні й ті самі витрати не можна - потрібно брати один із них.

Як оформити субсидію?

Звернутися за призначенням житлової субсидії може одна із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. У стандартній ситуації основними документами є заява та декларація.

Подати документи можна, зокрема, через сервісні центри Пенсійного фонду або в електронній формі.

Важливо враховувати строки звернення. Якщо подати заяву протягом двох місяців від початку опалювального або неопалювального сезону, субсидію можуть призначити з початку відповідного сезону, але не раніше виникнення права на неї. З 1 липня 2026 року при зверненні за субсидією її призначають із місяця звернення, якщо не діє правило про призначення з початку сезону.