Субсидія і пільга одночасно? ПФУ поставив крапку в поширеному питанні

Багато українців, які мають право на державну підтримку при оплаті комунальних послуг, досі не знають, чи можна одночасно отримувати субсидію і пільгу. Відповідь на це питання досить чітка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
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У ПФУ наголосили, що законодавство не передбачає одночасного надання житлової субсидії та пільги на оплату одних і тих самих житлово-комунальних послуг.
Якщо людина або сім'я має право і на пільгу, і на житлову субсидію, необхідно обрати один із цих видів державної підтримки.
При цьому рішення варто ухвалювати з урахуванням того, який варіант буде більш вигідним саме для конкретного домогосподарства.
У Пенсійному фонді пояснили, що право на житлову субсидію визначається індивідуально. Під час її розрахунку враховуються доходи домогосподарства, кількість зареєстрованих або фактично проживаючих осіб, соціальні нормативи та інші обставини.
Водночас розмір пільги залежить від категорії пільговика та умов, визначених законодавством.
Саме тому в одних випадках більшою фінансовою підтримкою може стати житлова субсидія, а в інших - пільга.
У ПФУ рекомендують перед оформленням державної допомоги з'ясувати, який із механізмів буде більш вигідним.
Якщо людина вже користується пільгою, але субсидія може забезпечити більшу компенсацію витрат на комунальні послуги, вона має право звернутися із заявою про призначення житлової субсидії.
Водночас у разі, якщо пільга є більш вигідною, саме вона застосовуватиметься для оплати житлово-комунальних послуг.
До речі, раніше у ПФУ пояснили, як швидко з’ясувати розмір субсидії.
Окрім того, ми розповідали, хто може оформити субсидію у 2026 році, окрім власника житла.
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