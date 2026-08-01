Субсидия и льгота одновременно? ПФУ поставил точку в частом вопросе

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Кто имеет право на льготы по оплате коммунальных услуг. Право на льготы имеют отдельные категории граждан, определенные законодательством. Среди них, в частности, ветераны войны, члены семей погибших защитников, лица с инвалидностью в результате войны, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, многодетные семьи и другие категории. В то же время, для большинства льгот учитывается среднемесячный доход семьи, который не должен превышать установленного государством уровня.

Право на льготы имеют отдельные категории граждан, определенные законодательством. Среди них, в частности, ветераны войны, члены семей погибших защитников, лица с инвалидностью в результате войны, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, многодетные семьи и другие категории. В то же время, для большинства льгот учитывается среднемесячный доход семьи, который не должен превышать установленного государством уровня. Когда субсидия может быть выгоднее льготы. Размер жилищной субсидии определяется индивидуально. При расчете Пенсионный фонд учитывает доходы домохозяйства, количество его членов, площадь жилья и социальные нормативы потребления коммунальных услуг. Именно поэтому в редких случаях субсидия может покрывать большую часть расходов на оплату коммуналки, чем льгота.

Размер жилищной субсидии определяется индивидуально. При расчете Пенсионный фонд учитывает доходы домохозяйства, количество его членов, площадь жилья и социальные нормативы потребления коммунальных услуг. Именно поэтому в редких случаях субсидия может покрывать большую часть расходов на оплату коммуналки, чем льгота. Как оформить субсидию или льготу. Подать заявление на назначение жилищной субсидии или льготы можно несколькими способами: лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, через ЦНАП, по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или портал "Дія". Перед представлением документов следует проверить, какой именно вид государственной поддержки обеспечит большую компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Можно ли получать субсидию и льготу одновременно

В ПФУ подчеркнули, что законодательство не предусматривает одновременного предоставления жилищной субсидии и льготы на оплату одних и тех же жилищно-коммунальных услуг.

Если человек или семья имеет право и на льготу, и на жилищную субсидию, необходимо выбрать один из этих видов государственной поддержки.

При этом решение следует принимать с учетом того, какой вариант будет выгоднее именно для конкретного домохозяйства.

Как определяют, что будет выгоднее

В Пенсионном фонде объяснили, что право на жилищную субсидию определяется индивидуально. При ее расчете учитываются доходы домохозяйства, количество зарегистрированных или фактически проживающих лиц, социальные нормативы и другие обстоятельства.

В то же время, размер льготы зависит от категории льготника и условий, определенных законодательством.

Именно поэтому в одних случаях большей финансовой поддержкой может стать жилищная субсидия, а в других - льгота.

Что делать, если есть право на оба вида помощи

В ПФУ рекомендуют перед оформлением государственной помощи выяснить, какой из механизмов будет выгоднее.

Если человек уже пользуется льготой, но субсидия может обеспечить больше компенсации расходов на коммунальные услуги, он имеет право обратиться с заявлением о назначении жилищной субсидии.

В то же время в случае, если льгота выгоднее, именно она будет применяться для оплаты жилищно-коммунальных услуг.