Субсидия и льгота одновременно? ПФУ поставил точку в частом вопросе

Много украинцев, у которых есть право на государственную поддержку при оплате коммунальных услуг, до сих пор не знают, можно ли получать одновременно субсидию и льготу. Ответ на этот вопрос достаточно четкий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
В ПФУ подчеркнули, что законодательство не предусматривает одновременного предоставления жилищной субсидии и льготы на оплату одних и тех же жилищно-коммунальных услуг.
Если человек или семья имеет право и на льготу, и на жилищную субсидию, необходимо выбрать один из этих видов государственной поддержки.
При этом решение следует принимать с учетом того, какой вариант будет выгоднее именно для конкретного домохозяйства.
В Пенсионном фонде объяснили, что право на жилищную субсидию определяется индивидуально. При ее расчете учитываются доходы домохозяйства, количество зарегистрированных или фактически проживающих лиц, социальные нормативы и другие обстоятельства.
В то же время, размер льготы зависит от категории льготника и условий, определенных законодательством.
Именно поэтому в одних случаях большей финансовой поддержкой может стать жилищная субсидия, а в других - льгота.
В ПФУ рекомендуют перед оформлением государственной помощи выяснить, какой из механизмов будет выгоднее.
Если человек уже пользуется льготой, но субсидия может обеспечить больше компенсации расходов на коммунальные услуги, он имеет право обратиться с заявлением о назначении жилищной субсидии.
В то же время в случае, если льгота выгоднее, именно она будет применяться для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Кстати, ранее в ПФУ объяснили, как быстро выяснить размер субсидии.
Кроме того, мы рассказывали, кто может оформить субсидию в 2026 году, кроме владельца жилья.
Также РБК-Украина писало, кто и почему может потерять эту государственную помощь.