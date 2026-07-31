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Не знаєте розмір субсидії? ПФУ пояснив, як швидко це з’ясувати

08:14 31.07.2026 Пт
2 хв
Вам знадобиться лише кілька хвилин
aimg Юлія Капітонова
Не знаєте розмір субсидії? ПФУ пояснив, як швидко це з’ясувати Фото: Дізнатися розмір субсидії можна, не виходячи з дому (Getty Images)
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Українці, які оформили житлову субсидію, не завжди знають, яку саме суму їм призначили. Це особливо актуально, коли Пенсійний фонд проводить перерахунки та ухвалює нові рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Головне:

  • Хто може перевірити субсидію онлайн? Скористатися електронними сервісами можуть усі одержувачі житлової субсидії, які мають електронний підпис, Дія.Підпис або можуть авторизуватися через BankID.
  • Яку інформацію можна дізнатися? В особистому кабінеті відображаються відомості про призначення субсидії, її розмір, період виплати та об'єкт, на який оформлено державну допомогу.
  • Чому важливо регулярно перевіряти дані? Після автоматичного перепризначення, зміни доходів чи складу сім'ї сума субсидії може змінитися. Саме тому ПФУ радить періодично перевіряти інформацію в особистому кабінеті або звертатися до сервісних центрів.

У Пенсійному фонді України пояснили, що перевірити розмір призначеної субсидії можна за лічені хвилини, не виходячи з дому.

Найзручніше це зробити через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Для цього необхідно:

  • авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою КЕП, BankID або Дія.Підпису;
  • перейти до розділу "Моя субсидія";
  • відкрити інформацію про призначену державну допомогу.

У цьому розділі можна побачити:

  • чи призначено субсидію;
  • її розмір;
  • період, на який вона нарахована;
  • адресу житла, щодо якого оформлено допомогу.

Якщо людина не користується електронними сервісами, дізнатися розмір субсидії можна й іншими способами.

Зокрема, для цього можна:

  • звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України;
  • зателефонувати до контакт-центру ПФУ;
  • подати відповідний запит через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійного фонду.

Після перевірки даних фахівці повідомлять інформацію про призначену житлову субсидію та її розмір.

У ПФУ рекомендують періодично переглядати інформацію про призначену допомогу, особливо якщо:

  • розпочався новий опалювальний або неопалювальний сезон;
  • змінився склад домогосподарства;
  • змінилися доходи членів сім'ї;
  • людина подала нову заяву або декларацію;
  • Пенсійний фонд проводив автоматичний перерахунок субсидії.

У таких випадках розмір державної допомоги може змінитися, тому варто переконатися, яку суму призначив Пенсійний фонд.

Раніше РБК-Україна пояснювало, хто може оформити субсидію у 2026 році, окрім власника житла.

Також ми писали, хто та чому може втратити цю державну допомогу.

Окрім того, дізнайтеся, як доходи родини впливають на розмір виплати.

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