Не знаєте розмір субсидії? ПФУ пояснив, як швидко це з’ясувати

Українці, які оформили житлову субсидію, не завжди знають, яку саме суму їм призначили. Це особливо актуально, коли Пенсійний фонд проводить перерахунки та ухвалює нові рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

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Хто може перевірити субсидію онлайн? Скористатися електронними сервісами можуть усі одержувачі житлової субсидії, які мають електронний підпис, Дія.Підпис або можуть авторизуватися через BankID.

Скористатися електронними сервісами можуть усі одержувачі житлової субсидії, які мають електронний підпис, Дія.Підпис або можуть авторизуватися через BankID. Яку інформацію можна дізнатися? В особистому кабінеті відображаються відомості про призначення субсидії, її розмір, період виплати та об'єкт, на який оформлено державну допомогу.

В особистому кабінеті відображаються відомості про призначення субсидії, її розмір, період виплати та об'єкт, на який оформлено державну допомогу. Чому важливо регулярно перевіряти дані? Після автоматичного перепризначення, зміни доходів чи складу сім'ї сума субсидії може змінитися. Саме тому ПФУ радить періодично перевіряти інформацію в особистому кабінеті або звертатися до сервісних центрів.

У Пенсійному фонді України пояснили, що перевірити розмір призначеної субсидії можна за лічені хвилини, не виходячи з дому.

Найзручніше це зробити через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Для цього необхідно:

авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою КЕП, BankID або Дія.Підпису;

перейти до розділу "Моя субсидія";

відкрити інформацію про призначену державну допомогу.

У цьому розділі можна побачити:

чи призначено субсидію;

її розмір;

період, на який вона нарахована;

адресу житла, щодо якого оформлено допомогу.

Якщо людина не користується електронними сервісами, дізнатися розмір субсидії можна й іншими способами.

Зокрема, для цього можна:

звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України;

зателефонувати до контакт-центру ПФУ;

подати відповідний запит через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійного фонду.

Після перевірки даних фахівці повідомлять інформацію про призначену житлову субсидію та її розмір.

У ПФУ рекомендують періодично переглядати інформацію про призначену допомогу, особливо якщо:

розпочався новий опалювальний або неопалювальний сезон;

змінився склад домогосподарства;

змінилися доходи членів сім'ї;

людина подала нову заяву або декларацію;

Пенсійний фонд проводив автоматичний перерахунок субсидії.

У таких випадках розмір державної допомоги може змінитися, тому варто переконатися, яку суму призначив Пенсійний фонд.