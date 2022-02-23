Стягивание войск РФ к украинским границам со стороны Беларуси: появились новые снимки

В частности, снимки показывают новое развертывание более 100 военных машин и десятков военных палаток на юге Беларуси недалеко от границы с Украиной.

Изображения также показали, что в военный гарнизон на Западе России недалеко от границы с Украиной был добавлен новый полевой госпиталь.

Как отмечает компания Maxar, у границы с Украиной на Западе России были замечены транспортеры тяжелой техники, которые используются для переброски танков, артиллерии и другой тяжелой техники, а также несколько новых дислокаций войск.

Фото: появились новые снимки дислокации войск РФ у украинских границ со стороны Беларуси (MaxarTechnologies)