Стягивание войск РФ к украинским границам со стороны Беларуси: появились новые снимки

Вблизи украинских границ со стороны Беларуси наблюдается наращивание военной техники РФ. Американская космическая технологическая компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В частности, снимки показывают новое развертывание более 100 военных машин и десятков военных палаток на юге Беларуси недалеко от границы с Украиной.
Изображения также показали, что в военный гарнизон на Западе России недалеко от границы с Украиной был добавлен новый полевой госпиталь.
Как отмечает компания Maxar, у границы с Украиной на Западе России были замечены транспортеры тяжелой техники, которые используются для переброски танков, артиллерии и другой тяжелой техники, а также несколько новых дислокаций войск.
Фото: появились новые снимки дислокации войск РФ у украинских границ со стороны Беларуси (MaxarTechnologies)
Напомним, 10 февраля на территории Беларуси стартовали совместные российско-белорусские обучение"Союзная решимость-2022" часть из них проходит вблизи украинских границ. Сообщалось, что они должны были продлиться до 20 февраля.
Впрочем, в Минобороны Беларуси впоследствии заявили, что российско-белорусские учения будут продолжаться.
Отметим, в Генштабе ВС Беларуси назвали условие для вывода российских войск из страны.