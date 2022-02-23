Стягування військ РФ до українських кордонів з боку Білорусі: з'явилися нові знімки

Зокрема, знімки показують нове розгортання понад 100 військових машин та десятків військових наметів на півдні Білорусі неподалік кордону з Україною.

Зображення також показали, що до військового гарнізону на заході Росії неподалік кордону з Україною було додано новий польовий госпіталь.

Як зазначає компанія Maxar, біля кордону з Україною на заході Росії було помічено транспортери важкої техніки, які використовуються для перекидання танків, артилерії та іншої важкої техніки, а також кілька нових дислокацій військ.

Фото: з'явилися нові знімки дислокації військ РФ біля українських кордонів з боку Білорусі (MaxarTechnologies)