Студентський квиток у "Дії": як завантажити та які проблеми можуть виникнути

У "Дії" можуть бути створені цифрові студентські квитки на основі пластикових оригіналів студентського квитка державного зразка.

Зазвичай всі студентські, які є у реєстрі - повинні відображатись в "Дії". Втім, все ж бувають випадки, коли користувачам не вдається "завантажити" документ.

Якщо ж ви навчаєтесь на заочній формі навчання й не замовляли студентський - очевидно, він не підвантажиться. В такому випадку вам варто замовити документ національного зразка - синьо-білий з жовтими буквами на ньому або поєднаний з карткою банка.

Якщо у вас студентський не національного зразка, а від навчального закладу у вигляді "книжечки" або будь-який інший - як й в першому випадку, вам необхідно замовити документ національного зразка.

Помилка в студентському

Варто уточнити й те, що факультет, спеціальність та група можуть не підвантажуватися, але в цьому немає проблеми, оскільки електронний документ має всі необхідні атрибути документа та ваше фото.

Ще однією причиною того, чому вам не "підтягує" студентський, може бути помилка в ПІБ та РНОКПП у банку, через який проходить авторизація в "Дії". В такому випадку вам необхідно звернутись до банку й перевірити персональні дані. Зокрема можна спробувати авторизуватись через інший банк.

Якщо ж у Єдиній державній електронній базі з питань освіти немає фото цифрового документа - зверніться до деканату, щоб оновити ПІБ та РНОКПП.

Де використовувати електронний студентський

Завдяки електронній версії документа можна:

ідентифікувати вашу особу та підтверджувати, що ви є студентом;

користуватись пільговим проїздом у міському, приміському та міжміському автомобільному транспорту та на залізниці;

отримувати знижки в музеях та інших державних установах у сфері культури;

отримувати знижки за студентським квитком, де вони передбачені.

Зокрема електронний студентський також можна "шерити", або ж використовувати під час подорожі Україною, оскільки він посвідчує вашу особу та підтверджує, що ви є студентом.

Також варто додати, що електронний варіант документа є цілком офіційним, оскільки його юридична сила була визначена постановою Кабінету Міністрів України ще у 2019-му році.

Інші послуги в "Дії"

Від початку офіційного запуску "Дія" активно додає нові можливості для своїх користувачів. Як приклад, у застосунку можна: