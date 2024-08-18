Студенческий билет в "Дия": как скачать и какие проблемы могут возникнуть

Вероятно, студенческий билет стал одним из первых электронных документов в "Дія", после официального запуска приложения, а его юридическая сила была определена еще в 2019 году.
О том, как загрузить студенческий билет в "Дія" и какие проблемы могут возникнуть при пользовании им - в материале РБК-Украина.
В "Дія" могут быть созданы цифровые студенческие билеты на основе пластиковых оригиналов студенческого билета государственного образца.
Обычно все студенческие, которые есть в реестре - должны отображаться в "Дія". Впрочем, все же бывают случаи, когда пользователям не удается "загрузить" документ.
Если же вы учитесь на заочной форме обучения и не заказывали студенческий - очевидно, он не подгрузится. В таком случае вам стоит заказать документ национального образца - сине-белый с желтыми буквами на нем или совмещенный с карточкой банка.
Если у вас студенческий не национального образца, а от учебного заведения в виде "книжечки" или любой другой - как и в первом случае, вам необходимо заказать документ национального образца.
Стоит уточнить и то, что факультет, специальность и группа могут не подгружаться, но в этом нет проблемы, поскольку электронный документ имеет все необходимые атрибуты документа и ваше фото.
Еще одной причиной того, почему вам не "подтягивает" студенческий, может быть ошибка в ФИО и РНОКПП в банке, через который проходит авторизация в "Дія". В таком случае вам необходимо обратиться в банк и проверить персональные данные. В частности можно попробовать авторизоваться через другой банк.
Если же в Единой государственной электронной базе по вопросам образования нет фото цифрового документа - обратитесь в деканат, чтобы обновить ФИО и РНОКПП.
Благодаря электронной версии документа можно:
В частности электронный студенческий также можно "шерить", или же использовать во время путешествия по Украине, поскольку он удостоверяет вашу личность и подтверждает, что вы являетесь студентом.
Также следует добавить, что электронный вариант документа вполне официальный, поскольку его юридическая сила была определена постановлением Кабинета Министров Украины еще в 2019-м году.
С начала официального запуска "Дія" активно добавляет новые возможности для своих пользователей. Как пример, в приложении можно:
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