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Які документи про освіту є у "Дії" та що робити, якщо не "підтягує": пояснення

Неділя 16 червня 2024 18:00
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Які документи про освіту є у "Дії" та що робити, якщо не "підтягує": пояснення Фото: ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Нещодавно застосунок "Дія" почав "підтягувати" документи про освіту. Це допомагає уникнути роботи зі ксерокопіями, або ж може врятувати у разі втрати, наприклад, диплому.

Про те, які документи про освіту можна "підтягнути" у застосунку "Дія" - в матеріалі РБК-Україна.

В першу чергу варто пояснити, що "Дія" автоматично підтягує документи про освіту, якщо інформація про них є у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО. Серед документів, які відображаються:

Дипломи:

  • з 2000 року: кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра;
  • з 2021 року: фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра;
  • з 2022 року: доктора філософії/доктора мистецтва.

Атестат про повну загальну середню освіту (з 2000 до 2019 року).

Свідоцтва:

  • з 2000 року: про базову середню освіту;
  • з 2019 року: про повну загальну середню освіту;
  • з 2000 року: про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Водночас реєстри не містять інформацію щодо:

  • документів про освіту, які були видані до 2000 року;
  • випускників військових закладів вищої (фахової передвищої) освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої (фахової передвищої) освіти;
  • дипломів про перепідготовку, які були видані до 2016 року;
  • дипломів кандидатів наук та докторів наук;
  • дипломів докторів філософії, виданих до 2022 року.

Що робити, якщо документ не "підтягує"

В першу чергу необхідно перевірити інформацію про документ у реєстрі за посиланням. Якщо ж він є у реєстрі, тоді необхідно звернутись до закладу освіти, який видав його, щоб внести документ до картки особи в ЄДЕБО.

Послуги в "Дії"

"Дія" постійно удосконалюється та додає нові корисні послуги. Загалом застосунок, як й згадувалось вище, допомагає уникнути нудної роботи з копіями та заощадити час на походах до, наприклад, держустанов завдяки функції "шерингу". Як приклад, в застосунку можна актуалізувати дані у Реєстрі територіальної громади, або ж придбати облігації, аби підтримати економіку країни.

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