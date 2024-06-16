Які документи про освіту є у "Дії" та що робити, якщо не "підтягує": пояснення
Нещодавно застосунок "Дія" почав "підтягувати" документи про освіту. Це допомагає уникнути роботи зі ксерокопіями, або ж може врятувати у разі втрати, наприклад, диплому.
Про те, які документи про освіту можна "підтягнути" у застосунку "Дія" - в матеріалі РБК-Україна.
В першу чергу варто пояснити, що "Дія" автоматично підтягує документи про освіту, якщо інформація про них є у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО. Серед документів, які відображаються:
Дипломи:
- з 2000 року: кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра;
- з 2021 року: фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра;
- з 2022 року: доктора філософії/доктора мистецтва.
Атестат про повну загальну середню освіту (з 2000 до 2019 року).
Свідоцтва:
- з 2000 року: про базову середню освіту;
- з 2019 року: про повну загальну середню освіту;
- з 2000 року: про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
Водночас реєстри не містять інформацію щодо:
- документів про освіту, які були видані до 2000 року;
- випускників військових закладів вищої (фахової передвищої) освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої (фахової передвищої) освіти;
- дипломів про перепідготовку, які були видані до 2016 року;
- дипломів кандидатів наук та докторів наук;
- дипломів докторів філософії, виданих до 2022 року.
Що робити, якщо документ не "підтягує"
В першу чергу необхідно перевірити інформацію про документ у реєстрі за посиланням. Якщо ж він є у реєстрі, тоді необхідно звернутись до закладу освіти, який видав його, щоб внести документ до картки особи в ЄДЕБО.
Послуги в "Дії"
"Дія" постійно удосконалюється та додає нові корисні послуги. Загалом застосунок, як й згадувалось вище, допомагає уникнути нудної роботи з копіями та заощадити час на походах до, наприклад, держустанов завдяки функції "шерингу". Як приклад, в застосунку можна актуалізувати дані у Реєстрі територіальної громади, або ж придбати облігації, аби підтримати економіку країни.
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