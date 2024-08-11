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Як додати податковий номер у "Дію" та які проблеми можуть виникнути: найпоширеніші питання

Неділя 11 серпня 2024 18:00
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Як додати податковий номер у "Дію" та які проблеми можуть виникнути: найпоширеніші питання Ілюстративне зображення (diia.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Попри те, що картка платника податків повинна автоматично "підтягуватись" у "Дію", інколи виникають ситуації, коли застосунок все ж не може завантажити електронну версію вашого документа.

Про те, які проблеми можуть виникнути під час завантаження реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) - в матеріалі РБК-Україна.

Як підтягується РНОКПП

Ваш податковий номер повинен відобразитись в застосунку вже після верифікації. Після авторизації "Дія" направляє запит до реєстру Державної податкової служби для перевірки ПІБ, дати народження, а також номера РНОКПП. Якщо ж усі показники збігаються, тоді на документі з’явиться позначка з підтвердженням верифікації.

Загалом перевірка документа може тривати від 3 до 20 хвилин. Верифікація проходить під час першої авторизації до застосунку й автоматично кожен місяць.

РНОКПП повинен відобразитись окремим документом. Зокрема у біометричному й закордонному паспорті в розділі "Повна інформація".

Що робити якщо не "підтягується"

Документ може не завантажити, якщо є якісь неточності в банківських даних або реєстрі Державної податкової служби. Найчастіше це пов’язано з неправильним введенням ПІБ до реєстру. В такому випадку необхідно:

  • звернутись до менеджера банку й переконатись у коректності введених даних;
  • перевірити чи збігаються ваші дані в реєстрі з даними в паспорті та податковому номері. Якщо ж ні - менеджер виправить це.

Якщо ж помилки в банківських даних немає, тоді:

  • зверніться до Державної податкової служби за місцем реєстрації;
  • перевірте дані. Якщо помилка буде знайдена - вам видадуть новий документ.

Що робити якщо документ не верифіковано

Якщо ж ви отримали позначку "Не верифіковано", тоді необхідно звернутись по допомогу до Державної податкової служби за місцем реєстрації.

Що робити, якщо змінили прізвище

Після зміни прізвища необхідно оновити дані у податковій:

  • зверніться до податкової за місцем реєстрації;
  • оновіть дані в реєстрі;
  • оновіть дані в банку, через який авторизуєтесь у "Дії";
  • повторно авторизуйтесь у "Дії";
  • перевірте результат.

Як отримати РНОКПП для дитини?

Для того, щоб отримати РНОКПП дитини, необхідно, щоб заявку подали один із батьків (усиновитель, опікун, піклувальник) в центрі обслуговування податкової інспекції.

Також можна заповнити заяву на отримання послуги за посиланням.

Інші послуги в "Дії"

Застосунок регулярно оновлюється та отримує нові можливості, як приклад:

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