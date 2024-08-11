Як додати податковий номер у "Дію" та які проблеми можуть виникнути: найпоширеніші питання
Попри те, що картка платника податків повинна автоматично "підтягуватись" у "Дію", інколи виникають ситуації, коли застосунок все ж не може завантажити електронну версію вашого документа.
Про те, які проблеми можуть виникнути під час завантаження реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) - в матеріалі РБК-Україна.
Як підтягується РНОКПП
Ваш податковий номер повинен відобразитись в застосунку вже після верифікації. Після авторизації "Дія" направляє запит до реєстру Державної податкової служби для перевірки ПІБ, дати народження, а також номера РНОКПП. Якщо ж усі показники збігаються, тоді на документі з’явиться позначка з підтвердженням верифікації.
Загалом перевірка документа може тривати від 3 до 20 хвилин. Верифікація проходить під час першої авторизації до застосунку й автоматично кожен місяць.
РНОКПП повинен відобразитись окремим документом. Зокрема у біометричному й закордонному паспорті в розділі "Повна інформація".
Що робити якщо не "підтягується"
Документ може не завантажити, якщо є якісь неточності в банківських даних або реєстрі Державної податкової служби. Найчастіше це пов’язано з неправильним введенням ПІБ до реєстру. В такому випадку необхідно:
- звернутись до менеджера банку й переконатись у коректності введених даних;
- перевірити чи збігаються ваші дані в реєстрі з даними в паспорті та податковому номері. Якщо ж ні - менеджер виправить це.
Якщо ж помилки в банківських даних немає, тоді:
- зверніться до Державної податкової служби за місцем реєстрації;
- перевірте дані. Якщо помилка буде знайдена - вам видадуть новий документ.
Що робити якщо документ не верифіковано
Якщо ж ви отримали позначку "Не верифіковано", тоді необхідно звернутись по допомогу до Державної податкової служби за місцем реєстрації.
Що робити, якщо змінили прізвище
Після зміни прізвища необхідно оновити дані у податковій:
- зверніться до податкової за місцем реєстрації;
- оновіть дані в реєстрі;
- оновіть дані в банку, через який авторизуєтесь у "Дії";
- повторно авторизуйтесь у "Дії";
- перевірте результат.
Як отримати РНОКПП для дитини?
Для того, щоб отримати РНОКПП дитини, необхідно, щоб заявку подали один із батьків (усиновитель, опікун, піклувальник) в центрі обслуговування податкової інспекції.
Також можна заповнити заяву на отримання послуги за посиланням.
Інші послуги в "Дії"
Застосунок регулярно оновлюється та отримує нові можливості, як приклад:
- у "Дії" можна продати чи купити транспортний засіб;
- можна завантажити ваші дані про освіту або ж свідоцтво про народження;
- у застосунку можна підтягнути електронну посвідку на проживання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.