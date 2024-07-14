Свідоцтво про народження в "Дії": як користуватись та які складнощі можуть виникнути
У застосунку "Дія" регулярно розширюється перелік цифрових документів. Зовсім нещодавно в українців з'явилась можливість отримати електронну версію свідоцтва про народження.
Про те, як користуватись свідоцтвом про народження в "Дії" та які проблеми можуть виникнути в застосунку - в матеріалі РБК-Україна.
Як додати
Для того, щоб додати свідоцтво про народження дитини, необхідно прогортати до останньої картки в "Документах" у "Дії" та натиснути "Додати документ". Після цього введіть серію, а також номер свідоцтва. "Дія" перевірить дані в реєстрах, після чого документи дитини з'являться у вас у застосунку.
Інколи буває, що свідоцтво не вдається додати. Можливо, це пов'язано з тим, що:
- ваші прізвище, ім'я, по батькові, а також дата народження в картці платника податків в "Дії" не збігаються з відомостями у свідоцтві про народження;
- ви вносите свідоцтво не своєї дитини;
- батьки позбавлені батьківських прав;
- ви намагаєтесь додати своє свідоцтво про народження;
- ви помилились, коли вводили серію та номер у застосунок;
- можливо, коли ви вводили серію та номер свідоцтва у застосунок, було велике навантаження на реєстр. Спробуйте пізніше.
Мама змінила прізвище
У разі зміни прізвища може виникнути розбіжність з відомостями про матір в актовому записі. У цьому випадку свідоцтво також не підтягнеться.
Зокрема внести зміни в актовий запис можна лише у разі зміни прізвища дитини. Останнє ж можна лише у разі згоди з боку обох батьків.
Для того, щоб в добровільному порядку внести зміни до актового запису, необхідно:
- на території України звернутись до будь-якого відділу ДРАЦС.
- за кордоном звернутись до дипломатичного представництва або консульської установи України.
Іноземці, а також особи без громадянства можуть звернутись до ДРАЦС за місцем проживання або ж за місцем зберігання першого примірника актового запису.
Не "підтягується" свідоцтво іноземного зразка
Свідоцтво про народження дитини іноземного зразка не вноситься в Державний реєстр активі цивільного стану. Через це свідоцтво не "підтягується".
Скриншот не є документом
Відповідно до законодавства, цифрові версії документів є дійсними лише в "Дія". Зокрема їх дійсність можна перевірити унікальними кодами.
Два свідоцтва про народження
Одночасно можуть відобразитися лише перше та повторно видане свідоцтво з різними номерами. Якщо ж свідоцтво було видано повторно через внесення змін до актового запису - в реєстрі ставиться відмітка про анулювання першого документу. В такому випадку буде відображатись лише повторний документ.
Інші послуги в "Дії"
Як й згадувалось вище, застосунок Міністерства цифрової трансформації регулярно розширює перелік цифрових документів, а також послуг. Як приклад:
- у "Дії" з'явилась функція купівлі-продажу транспортного засобу;
- нещодавно "Дія" почала "підтягувати" документи про освіту;
- у застосунок можна завантажити водійське посвідчення.
Зокрема РБК-Україна розповідало про те, що таке "єДокумент" та як ним користуватись.
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