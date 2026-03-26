Студентів буде менше. Як зміниться вища освіта через низьку демографію в країні

В Україні очікується поступове скорочення кількості студентів через демографічний спад, і це вже змінює правила гри для університетів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти Микола Трофименко .

Головне: В Україні очікується поступове скорочення кількості абітурієнтів через демографічний спад.

через демографічний спад. У МОН спростували прогнози про катастрофічне падіння кількості студентів .

. Для виживання системи вищої освіти планується модернізація мережі, укрупнення закладів та посилення ролі наглядових рад.

планується модернізація мережі, укрупнення закладів та посилення ролі наглядових рад. Виші переорієнтуються на освіту для дорослих .

. Важливим напрямом фінансової стабільності університетів стане активне залучення іноземних студентів.

Чому вступників стає менше

За словами Трофименка, кількість майбутніх студентів напряму залежить від народжуваності 17 років тому. Оскільки Україна тривалий час перебуває в умовах демографічного спаду, число вступників закономірно зменшується.

Він наголосив, що університетам уже зараз потрібно адаптуватися до нових умов, адже частина закладів досі орієнтується на застарілі очікування щодо великої кількості абітурієнтів.

Чи буде різке падіння

Водночас у Міносвіти не підтверджують найпесимістичніші прогнози щодо різкого скорочення вступників після 2030 року.

Зокрема, озвучені раніше цифри у 11-15 тисяч вступників на рік стосуються окремого періоду - 2029 року, коли випускники пілотної старшої профільної школи завершуватимуть навчання за новою системою.



Микола Трофименко анонсує зміни в системі вищої освіти в Україні (інфогарфіка РБК-Україна)

Попри це, загальна тенденція залишається очевидною: конкуренція за вступника зростатиме.

Це означає, що виші більше не зможуть розраховувати лише на репутацію чи історичний бренд. Їм доведеться постійно доводити свою цінність для студентів і пропонувати актуальні освітні програми.

Що зміниться у вишах

За оцінками Міносвіти, частина університетів може зіткнутися з проблемою недобору студентів і формування повноцінних груп.

У зв’язку з цим очікуються зміни в системі вищої освіти:

модернізація мережі закладів;

укрупнення університетів;

запровадження нових моделей управління;

посилення ролі наглядових рад.

Паралельно зменшення кількості традиційних абітурієнтів стимулюватиме розвиток освіти для дорослих. Йдеться про короткі програми, перекваліфікацію, навчання для людей, які змінюють професію, а також окремі освітні можливості для ветеранів.

У Міносвіти підкреслюють, що університет майбутнього вже не орієнтується лише на 17-річного вступника, а має працювати з різними віковими категоріями та формувати культуру навчання протягом життя.

Чи допоможуть іноземні студенти

Окремим напрямом розвитку може стати залучення іноземних студентів. Це важливо як для фінансової стабільності університетів, так і для інтеграції України у глобальний освітній простір.

Водночас, як зазначають у міністерстві, реалізація цього потенціалу залежить насамперед від самих закладів вищої освіти.