Студентов будет меньше. Как изменится высшее образование из-за низкой демографии в стране

16:36 26.03.2026 Чт
3 мин
Какие изменения ждут украинское высшее образование из-за нехватки студентов?
aimg Татьяна Веремеева aimg Катерина Гончарова
Фото: В Украине станет меньше студентов (Getty Images)

В Украине ожидается постепенное сокращение количества студентов из-за демографического спада, и это уже меняет правила игры для университетов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования Николай Трофименко.

Главное:

  • В Украине ожидается постепенное сокращение количества абитуриентов из-за демографического спада.
  • В МОН опровергли прогнозы о катастрофическом падении количества студентов.
  • Для выживания системы высшего образования планируется модернизация сети, укрупнение заведений и усиление роли наблюдательных советов.
  • Вузы переориентируются на образование для взрослых.
  • Важным направлением финансовой стабильности университетов станет активное привлечение иностранных студентов.

Почему поступающих становится меньше

По словам Трофименко, количество будущих студентов напрямую зависит от рождаемости 17 лет назад. Поскольку Украина длительное время находится в условиях демографического спада, число поступающих закономерно уменьшается.

Он подчеркнул, что университетам уже сейчас нужно адаптироваться к новым условиям, ведь часть заведений до сих пор ориентируется на устаревшие ожидания относительно большого количества абитуриентов.

Будет ли резкое падение

В то же время в Минобразования не подтверждают самые пессимистичные прогнозы относительно резкого сокращения поступающих после 2030 года.

В частности, озвученные ранее цифры в 11-15 тысяч поступающих в год касаются отдельного периода - 2029 года, когда выпускники пилотной старшей профильной школы будут завершать обучение по новой системе.

Студентов будет меньше. Как изменится высшее образование из-за низкой демографии в стране
Николай Трофименко анонсирует изменения в системе высшего образования в Украине (инфографика РБК-Украина)

Несмотря на это, общая тенденция остается очевидной: конкуренция за абитуриента будет расти.

Это означает, что вузы больше не смогут рассчитывать только на репутацию или исторический бренд. Им придется постоянно доказывать свою ценность для студентов и предлагать актуальные образовательные программы.

Что изменится в вузах

По оценкам Минобразования, часть университетов может столкнуться с проблемой недобора студентов и формирования полноценных групп.

В связи с этим ожидаются изменения в системе высшего образования:

  • модернизация сети заведений;
  • укрупнение университетов;
  • внедрение новых моделей управления;
  • усиление роли наблюдательных советов.

Параллельно уменьшение количества традиционных абитуриентов будет стимулировать развитие образования для взрослых. Речь идет о коротких программах, переквалификации, обучении для людей, которые меняют профессию, а также отдельных образовательных возможностях для ветеранов.

В Минобразования подчеркивают, что университет будущего уже не ориентируется только на 17-летнего абитуриента, а должен работать с разными возрастными категориями и формировать культуру обучения в течение жизни.

Помогут ли иностранные студенты

Отдельным направлением развития может стать привлечение иностранных студентов. Это важно как для финансовой стабильности университетов, так и для интеграции Украины в глобальное образовательное пространство.

Вместе с тем, как отмечают в министерстве, реализация этого потенциала зависит прежде всего от самих высших учебных заведений.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине не сокращают бюджетные места в вузах, но меняют их распределение. Государство больше поддерживает специальности с высоким спросом - инженерию, медицину, образование и STEM, одновременно уменьшая акцент на перенасыщенных направлениях, таких как право или менеджмент.

Также мы рассказывали, что в Украине вводят новую обязательную дисциплину "Основы национального сопротивления" для студентов, которая заменит старую военную подготовку. Курс сосредоточен на практических навыках для гражданских - домедицинской помощи и безопасности - и не предусматривает мобилизации, присяги или получения статуса военнообязанного.

