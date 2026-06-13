Студентам підвищать стипендії з 1 вересня: хто та скільки буде отримувати

Вже з 1 вересня 2026 року українським студентам підвищать академічні та іменні стипендії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
Зазначається, що у державному бюджеті України на 2026 рік передбачено 6,6 млрд гривень на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти.
Це на 1,2 млрд гривень більше, ніж у 2025 році.
Нові, підвищені, розміри стипендій почнуть діяти з 1 вересня 2026 року.
З вересня 2026 року студенти університетів отримуватимуть такі підвищені стипендії:
Для студентів коледжів також передбачене підвищення:
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський доручив розглянути підвищення стипендій студентам українських профтехучилищ. Таким кроком влада намагається мотивувати молодь обирати прикладні професії.
Також уряд суттєво оновив систему заохочень для молодих талантів із-поміж осіб з інвалідністю. На нові академічні стипендії вже з осені поточного року зможуть претендувати не лише студенти університетів.