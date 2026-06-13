Студентам підвищать стипендії з 1 вересня: хто та скільки буде отримувати

Зазначається, що у державному бюджеті України на 2026 рік передбачено 6,6 млрд гривень на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти.

Це на 1,2 млрд гривень більше, ніж у 2025 році.

Нові, підвищені, розміри стипендій почнуть діяти з 1 вересня 2026 року.

Заклади вищої освіти

З вересня 2026 року студенти університетів отримуватимуть такі підвищені стипендії:

стипендія Президента України зросте з 10 000 гривень до 20 000 гривень на місяць;

стипендія Верховної Ради України - з 4 400 гривень до 8 800 гривень;

стипендія Кабінету Міністрів України - з 4 000 гривень до 8 000 гривень;

мінімальна академічна стипендія - з 2 000 гривень до 4 000 гривень;

підвищена академічна (за особливі успіхи) - з 2 910 гривень до 5 820 гривень;

стипендія за галузевим принципом - з 2 550 гривень до 5 100 гривень;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) - з 3 710 гривень до 7 420 гривень.

Заклади фахової передвищої освіти (коледжі)

Для студентів коледжів також передбачене підвищення: