Нові стипендії для обдарованої молоді - вже цього року: хто саме та скільки отримає
Уряд суттєво оновив систему заохочень для молодих талантів із-поміж осіб з інвалідністю. На нові академічні стипендії вже з осені поточного року зможуть претендувати не лише студенти університетів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.
Що саме змінилось в Україні
Українцям розповіли, що МОН розширило підтримку обдарованих здобувачів освіти з інвалідністю.
Йдеться про те, що Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови від 3 грудня 2009 року №1312, підготовлені Міністерством освіти й науки України.
У відомстві пояснили, що це рішення:
- розширює можливості призначення академічних стипендій КМУ обдарованим здобувачам освіти з-поміж осіб з інвалідністю;
- узгоджує чинні норми з оновленим законодавством у сфері освіти та соціального захисту.
Чим важливі запроваджені зміни
Згідно з інформацією МОН, ухвалені зміни:
- посилюють адресну підтримку здобувачів освіти з інвалідністю;
- розширюють для них доступ до державних інструментів академічного заохочення.
Зазначається, що для системи освіти це означає:
- більш чіткі правила;
- актуальну нормативну базу;
- ширше охоплення тих, хто демонструє високі результати в навчанні.
"Детальні умови та критерії відбору визначать у Положенні про академічну стипендію КМУ обдарованим студентам з-поміж осіб з інвалідністю", - уточнили в міністерстві.
Хто та які стипендії зможе отримати
Повідомляється, що нові стипендії призначатимуть вже з 1 вересня 2026 року.
Їхній розмір становитиме 8 000 гривень.
"Уперше такі стипендії зможуть отримувати здобувачі фахової передвищої та професійної освіти", - пояснили громадянам.
В цілому йдеться про:
- 50 академічних стипендій для студентів закладів фахової передвищої освіти;
- 30 академічних стипендій для здобувачів професійної освіти.
Нові стипендії призначатимуть з 1 вересня 2026 року (інфографіка: mon.gov.ua)
Насамкінець повідомляється, що МОН також узгодило положення постанови із законами України;
- "Про освіту";
- "Про вищу освіту";
- "Про фахову передвищу освіту";
- "Про професійну освіту";
- "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".
Окремо визначено строки оновлення Положення про академічну стипендію КМУ обдарованим студентам з-поміж осіб з інвалідністю.
"Виплати здійснюватимуть у межах бюджетних програм державного та відповідних місцевих бюджетів, передбачених на стипендіальне забезпечення здобувачів освіти за державним та регіональним замовленням", - підсумували в МОН.
