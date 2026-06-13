Студентам повысят стипендии с 1 сентября: кто и сколько будет получать

Уже с 1 сентября 2026 года украинским студентам повысят академические и именные стипендии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
Отмечается, что в государственном бюджете Украины на 2026 год предусмотрено 6,6 млрд гривен на выплату академических и именных стипендий студентам учебных заведений.
Это на 1,2 млрд гривен больше, чем в 2025 году.
Новые, повышенные, размеры стипендий начнут действовать с 1 сентября 2026 года.
С сентября 2026 года студенты университетов будут получать такие повышенные стипендии:
Для студентов колледжей также предусмотрено повышение:
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил рассмотреть повышение стипендий студентам украинских профтехучилищ. Таким шагом власти пытаются мотивировать молодежь выбирать прикладные профессии.
Также правительство существенно обновило систему поощрений для молодых талантов из числа лиц с инвалидностью. На новые академические стипендии уже с осени текущего года смогут претендовать не только студенты университетов.