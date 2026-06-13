Студентам підвищать стипендії з 1 вересня: хто та скільки буде отримувати
Вже з 1 вересня 2026 року українським студентам підвищать академічні та іменні стипендії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
Зазначається, що у державному бюджеті України на 2026 рік передбачено 6,6 млрд гривень на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти.
Це на 1,2 млрд гривень більше, ніж у 2025 році.
Нові, підвищені, розміри стипендій почнуть діяти з 1 вересня 2026 року.
Заклади вищої освіти
З вересня 2026 року студенти університетів отримуватимуть такі підвищені стипендії:
- стипендія Президента України зросте з 10 000 гривень до 20 000 гривень на місяць;
- стипендія Верховної Ради України - з 4 400 гривень до 8 800 гривень;
- стипендія Кабінету Міністрів України - з 4 000 гривень до 8 000 гривень;
- мінімальна академічна стипендія - з 2 000 гривень до 4 000 гривень;
- підвищена академічна (за особливі успіхи) - з 2 910 гривень до 5 820 гривень;
- стипендія за галузевим принципом - з 2 550 гривень до 5 100 гривень;
- стипендія за галузевим принципом (підвищена) - з 3 710 гривень до 7 420 гривень.
Заклади фахової передвищої освіти (коледжі)
Для студентів коледжів також передбачене підвищення:
- стипендія Президента України зросте з 7 600 гривень до 15 200 гривень;
- стипендія Верховної Ради України - з 3 320 гривень до 6 640 гривень;
- мінімальна академічна стипендія - з 1 510 гривень до 3 020 гривень;
- підвищена академічна (за особливі успіхи) - з 2 197 гривень до 4 394 гривень;
- стипендія за галузевим принципом - з 1 930 гривень до 3 860 гривень;
- стипендія за галузевим принципом (підвищена) - з 2 809 гривень до 5 618 гривень.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський доручив розглянути підвищення стипендій студентам українських профтехучилищ. Таким кроком влада намагається мотивувати молодь обирати прикладні професії.
Також уряд суттєво оновив систему заохочень для молодих талантів із-поміж осіб з інвалідністю. На нові академічні стипендії вже з осені поточного року зможуть претендувати не лише студенти університетів.