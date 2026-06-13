Студентам повысят стипендии с 1 сентября: кто и сколько будет получать
Уже с 1 сентября 2026 года украинским студентам повысят академические и именные стипендии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
Отмечается, что в государственном бюджете Украины на 2026 год предусмотрено 6,6 млрд гривен на выплату академических и именных стипендий студентам учебных заведений.
Это на 1,2 млрд гривен больше, чем в 2025 году.
Новые, повышенные, размеры стипендий начнут действовать с 1 сентября 2026 года.
Учреждения высшего образования
С сентября 2026 года студенты университетов будут получать такие повышенные стипендии:
- стипендия Президента Украины вырастет с 10 000 гривен до 20 000 гривен в месяц;
- стипендия Верховной Рады Украины - с 4 400 гривен до 8 800 гривен;
- стипендия Кабинета Министров Украины - с 4 000 гривен до 8 000 гривен;
- минимальная академическая стипендия - с 2 000 гривен до 4 000 гривен;
- повышенная академическая (за особые успехи) - с 2 910 гривен до 5 820 гривен;
- стипендия по отраслевому принципу - с 2 550 гривен до 5 100 гривен;
- стипендия по отраслевому принципу (повышенная) - с 3 710 гривен до 7 420 гривен.
Заведения профессионального предвысшего образования (колледжи)
Для студентов колледжей также предусмотрено повышение:
- стипендия Президента Украины вырастет с 7 600 гривен до 15 200 гривен;
- стипендия Верховной Рады Украины - с 3 320 гривен до 6 640 гривен;
- минимальная академическая стипендия - с 1 510 гривен до 3 020 гривен;
- повышенная академическая (за особые успехи) - с 2 197 гривен до 4 394 гривен;
- стипендия по отраслевому принципу - с 1 930 гривен до 3 860 гривен;
- стипендия по отраслевому принципу (повышенная) - с 2 809 гривен до 5 618 гривен.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил рассмотреть повышение стипендий студентам украинских профтехучилищ. Таким шагом власти пытаются мотивировать молодежь выбирать прикладные профессии.
Также правительство существенно обновило систему поощрений для молодых талантов из числа лиц с инвалидностью. На новые академические стипендии уже с осени текущего года смогут претендовать не только студенты университетов.