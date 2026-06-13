Студентам повысят стипендии с 1 сентября: кто и сколько будет получать

Уже с 1 сентября 2026 года украинским студентам повысят академические и именные стипендии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Отмечается, что в государственном бюджете Украины на 2026 год предусмотрено 6,6 млрд гривен на выплату академических и именных стипендий студентам учебных заведений.

Это на 1,2 млрд гривен больше, чем в 2025 году.

Новые, повышенные, размеры стипендий начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Учреждения высшего образования

С сентября 2026 года студенты университетов будут получать такие повышенные стипендии:

стипендия Президента Украины вырастет с 10 000 гривен до 20 000 гривен в месяц;

стипендия Верховной Рады Украины - с 4 400 гривен до 8 800 гривен;

стипендия Кабинета Министров Украины - с 4 000 гривен до 8 000 гривен;

минимальная академическая стипендия - с 2 000 гривен до 4 000 гривен;

повышенная академическая (за особые успехи) - с 2 910 гривен до 5 820 гривен;

стипендия по отраслевому принципу - с 2 550 гривен до 5 100 гривен;

стипендия по отраслевому принципу (повышенная) - с 3 710 гривен до 7 420 гривен.

Заведения профессионального предвысшего образования (колледжи)

Для студентов колледжей также предусмотрено повышение: