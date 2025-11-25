Стубб зробив заяву про завершення війни в Україні після розмови з Зеленським

За словами Стубба, у вівторок зранку, 25 листопада, він провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а також поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

До обговорень долучився міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

"Зеленський дав огляд останньої ситуації. Майбутнє України - вирішувати Україні, а європейську безпеку - Європі. Робота між Україною та Сполученими Штатами триває", - розповів він.

Фінський лідер заявив, що "наступні дні будуть вирішальними для досягнення міцного та справедливого миру".

Президент України також прокоментував розмову зі Стуббом, заявивши, що під час контакту вони детально скоординували позиції щодо мирних зусиль та подальших кроків.

"Маємо спільне бачення: безпека України може визначатися лише із залученням України, так само як безпека Європи може визначатися лише за участі Європи. Саме це зараз відбувається завдяки спільним зусиллям. Цінуємо конструктивний підхід Сполучених Штатів у цій спільній роботі задля припинення кровопролиття та війни", - написав він.

Зеленський подякував всім, хто допомагає мирним зусиллям і працює разом над тим, щоб припинити війну та забезпечити справжній і гарантований мир і безпеку для України та решти Європи.