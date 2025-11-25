Стубб сделал заявление о завершении войны в Украине после разговора с Зеленским

По словам Стубба, во вторник утром, 25 ноября, он провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также пообщался с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

К обсуждениям присоединился министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

"Зеленский дал обзор последней ситуации. Будущее Украины - решать Украине, а европейскую безопасность - Европе. Работа между Украиной и Соединенными Штатами продолжается", - рассказал он.

Финский лидер заявил, что "следующие дни будут решающими для достижения прочного и справедливого мира".

Президент Украины также прокомментировал разговор со Стуббом, заявив, что во время контакта они детально скоординировали позиции относительно мирных усилий и дальнейших шагов.

"Есть общее видение: безопасность Украины может определяться только с привлечением Украины, так же как безопасность Европы может определяться только при участии Европы. Именно это сейчас происходит благодаря совместным усилиям. Ценим конструктивный подход Соединенных Штатов в этой совместной работе для прекращения кровопролития и войны", - написал он.

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает мирным усилиям и работает вместе над тем, чтобы прекратить войну и обеспечить настоящий и гарантированный мир и безопасность для Украины и остальной Европы.