Сьогодні відбудеться нова зустріч "Коаліції рішучих": Зеленський розкрив подробиці

"Коаліція рішучих" сьогодні проведе засідання, на якому узгодить подальші спільні кроки після переговорів у Женеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні вранці я говорив із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Це була хороша й дуже продуктивна розмова. Подякував пану Прем’єр-міністру за співчуття, які він висловив українському народу", - заявив Зеленський.

За його словами, цієї ночі була чергова російська атака – і це в той час, коли Україна разом із Америкою, Європою, багатьма іншими у світі працюють фактично цілодобово, щоб зупинити кровопролиття.

"Після зустрічей у Женеві ми бачимо багато перспектив, які можуть зробити шлях до миру реальним. Є вагомі результати, і ще багато роботи попереду", - додав президент України.

Він також зазначив, що сьогодні, 25 листопада, відбудеться зустріч "Коаліції охочих".

"Ми скоординували позиції та пріоритетні питання для обговорення, а також деякі наші наступні кроки та контакти", - підсумував Зеленський.