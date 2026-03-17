UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Стубб окреслив пріоритети США: Європа - лише третя у списку

17:28 17.03.2026 Вт
2 хв
Таку ієрархію визначає політика "Америка понад усе"
aimg Марія Науменко
Фото: президент Фінляндії Александр Стубб (Getty Images)

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що сучасна зовнішня політика США визначається ідеологією MAGA та принципом "Америка понад усе", який формує нову ієрархію глобальних пріоритетів. Європа у цьому списку посідає лише третє місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Стубба в британському аналітичному центрі Chatham House.

За словами Стубба, щоб зрозуміти підхід Вашингтона, слід звернутися до Стратегії національної безпеки США, а також до виступів американських політиків.

"Якщо ви хочете зрозуміти американську зовнішню політику, прочитайте промову Дж. Д. Венса в Мюнхені минулого року, прочитайте промову секретаря Рубіо в Мюнхені цього року, але, перш за все, прочитайте Стратегію національної безпеки США", - наголосив він.

Фінський лідер підкреслив, що документ демонструє два ключові напрями: ідеологічний та політичний.

"Перша - ідеологічна, і це MAGA. А MAGA означає анти-міжнародні інституції, анти-глобалізацію та анти-ЄС", - зазначив він.

Другий напрямок, за словами президента Фінляндії, це політика "Америка понад усе", яка передбачає чітку черговість регіональних інтересів.

Пріоритети США:

  • Перше місце - Західна півкуля (Куба, Венесуела, навіть Гренландія)

  • Друге місце - Індо-Тихоокеанський регіон

  • Третє місце - Європа

  • Четверте місце - Близький Схід

  • П’яте місце - Африка

"Отже, це реальність, з якою ми живемо: агресивна Росія та США, які перебувають у перехідному періоді", - визнав Стубб.

Нагадаємо, 3 березня президент США Дональд Трамп заявляв, що завершення війни РФ проти України залишається "дуже високим" у списку його пріоритетів.

Втім, за даними Financial Times, мирний процес за посередництва Вашингтона зайшов у глухий кут. Видання зазначає, що ескалація на Близькому Сході та війна проти Ірану фактично відсунули Україну з порядку денного США.

Європейські дипломати, яких цитує FT, називають ситуацію "катастрофою". За їхніми словами, зміна фокусу Білого дому вже позначилася на обороноздатності України — постачання систем ППО та боєприпасів затримуються через конкуренцію за ресурси з іншими партнерами США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
