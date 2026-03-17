Стубб окреслив пріоритети США: Європа - лише третя у списку

За словами Стубба, щоб зрозуміти підхід Вашингтона, слід звернутися до Стратегії національної безпеки США, а також до виступів американських політиків.

"Якщо ви хочете зрозуміти американську зовнішню політику, прочитайте промову Дж. Д. Венса в Мюнхені минулого року, прочитайте промову секретаря Рубіо в Мюнхені цього року, але, перш за все, прочитайте Стратегію національної безпеки США", - наголосив він.

Фінський лідер підкреслив, що документ демонструє два ключові напрями: ідеологічний та політичний.

"Перша - ідеологічна, і це MAGA. А MAGA означає анти-міжнародні інституції, анти-глобалізацію та анти-ЄС", - зазначив він.

Другий напрямок, за словами президента Фінляндії, це політика "Америка понад усе", яка передбачає чітку черговість регіональних інтересів.

Пріоритети США:

Перше місце - Західна півкуля (Куба, Венесуела, навіть Гренландія)

Друге місце - Індо-Тихоокеанський регіон

Третє місце - Європа

Четверте місце - Близький Схід

П’яте місце - Африка

"Отже, це реальність, з якою ми живемо: агресивна Росія та США, які перебувають у перехідному періоді", - визнав Стубб.