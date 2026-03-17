Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Стубб очертил приоритеты США: Европа - лишь третья в списке

17:28 17.03.2026 Вт
2 мин
Такую иерархию определяет политика "Америка превыше всего"
aimg Мария Науменко
Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что современная внешняя политика США определяется идеологией MAGA и принципом "Америка превыше всего", который формирует новую иерархию глобальных приоритетов. Европа в этом списке занимает лишь третье место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Стубба в британском аналитическом центре Chatham House.

По словам Стубба, чтобы понять подход Вашингтона, следует обратиться к Стратегии национальной безопасности США, а также к выступлениям американских политиков.

"Если вы хотите понять американскую внешнюю политику, прочитайте речь Дж. Д. Вэнса в Мюнхене в прошлом году, прочитайте речь секретаря Рубио в Мюнхене в этом году, но, прежде всего, прочитайте Стратегию национальной безопасности США", - подчеркнул он.

Финский лидер подчеркнул, что документ демонстрирует два ключевых направления: идеологическое и политическое.

"Первая - идеологическая, и это MAGA. А MAGA означает анти-международные институты, анти-глобализацию и анти-ЕС", - отметил он.

Второе направление, по словам президента Финляндии, это политика "Америка превыше всего", которая предусматривает четкую очередность региональных интересов.

Приоритеты США:

  • Первое место - Западное полушарие (Куба, Венесуэла, даже Гренландия)

  • Второе место - Индо-Тихоокеанский регион

  • Третье место - Европа

  • Четвертое место - Ближний Восток

  • Пятое место - Африка

"Итак, это реальность, с которой мы живем: агрессивная Россия и США, которые находятся в переходном периоде", - признал Стубб.

Напомним, 3 марта президент США Дональд Трамп заявлял, что завершение войны РФ против Украины остается "очень высоким" в списке его приоритетов.

Впрочем, по данным Financial Times, мирный процесс при посредничестве Вашингтона зашел в тупик. Издание отмечает, что эскалация на Ближнем Востоке и война против Ирана фактически отодвинули Украину с повестки дня США.

Европейские дипломаты, которых цитирует FT, называют ситуацию "катастрофой". По их словам, смена фокуса Белого дома уже сказалась на обороноспособности Украины - поставки систем ПВО и боеприпасов задерживаются из-за конкуренции за ресурсы с другими партнерами США.

