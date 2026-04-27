Стубб назвав співвідношення втрат у війні РФ проти України

Останнє про війну в Україні

Як відомо, переговори щодо миру між Україною та РФ зайшли в глухий кут через конфлікт на Близькому Сході, тому що багато чого було зроблено з боку США, як втягнуті в іншу війну - з Іраном.

Однак президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що продовжує вести діалог із російським диктатором Володимиром Путіним і президентом Володимиром Зеленським.

Газета NYT писала напередодні, що ні Україна, ні Росія на сьогодні не мають шляхів до миру або перемоги однієї зі сторін.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв днями, яка справді ситуація на фронті, оскільки Москва не рідко вдається до маніпуляцій та фейків.